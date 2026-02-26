快訊

高球／徐薇淩鄭怡靜相見歡 LPGA匯豐女子賽首輪繳73桿

中央社／ 台北26日電
徐薇淩與鄭怡靜(右)。 徐薇淩臉書
徐薇淩與鄭怡靜(右)。 徐薇淩臉書

LPGA匯豐女子世錦賽今天在新加坡舉行首回合，台灣唯一參賽的一姐徐薇淩，賽前和同在新加坡比賽的好友、桌球選手鄭怡靜開心碰面，繳出抓3博蒂、吞4柏忌的73桿，暫並列第36。

匯豐女子世界錦標賽是徐薇淩本季的第2場美國女子職業高爾夫協會（LPGA）比賽，總獎金300萬美元（約新台幣9448萬元），依資格僅限定72人參賽、不設淘汰線。

徐薇淩和鄭怡靜在東京奧運時是選手村的室友，建立起好交情，當時鄭怡靜和林昀儒搭檔拿下奧運桌球混雙銅牌，徐薇淩還向鄭怡靜借獎牌戴在身上，希望能加持帶來好運，最終她在生涯首次奧運高爾夫體驗，也獲得第15名佳績。

正巧鄭怡靜本週也在新加坡參加世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽，在結束賽程後，特地留下來和徐薇淩見面聚餐。

徐薇淩今天從球場第10洞出發，一下場就連吞2個柏忌，幸好隨即回穩，在第13、15、16洞抓3博蒂回補，只可惜在第18洞又吞下柏忌，前9洞繳出平標準的36桿。

轉場後徐薇淩沒什麼抓博蒂機會，除了第7洞又吞柏忌外，其餘全都打Par，最終以73桿作收。

徐薇淩接受中央社訪問時表示，今年的第2場LPGA比賽有稍微再做些調整，整體感覺還不錯，希望後面幾天可以越打越好，「能和鄭怡靜碰面感覺很棒，平常我們都各自在國外比賽，這次能遇到，太難得了」。

徐薇淩 鄭怡靜 高爾夫

