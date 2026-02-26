快訊

路跑／台南古都國際半程馬拉松3月1日開跑 逾2.5萬人參賽

中央社／ 台南26日電
2026台南古都國際半程馬拉松將於3月1日清晨在台南市政府永華市政中心前開跑，此次共2萬5289人報名，為歷屆最高。圖為以往賽事情形。（台南市政府提供，圖為去年比賽現場)
2026台南古都國際半程馬拉松將於3月1日清晨在台南市政府永華市政中心前開跑，此次共2萬5289人報名，為歷屆最高。圖為以往賽事情形。（台南市政府提供，圖為去年比賽現場)

2026台南古都國際半程馬拉松，今年邁入第20年，台南市長黃偉哲今天宣布3月1日清晨5時30分在永華市政中心鳴槍開跑，預定逾2萬5000人參賽。

2026台南古都國際半程馬拉松賽參賽人數2萬5289人，包含36個國家417名外籍選手；另在網路社群掀起熱議的毛巾衣，黃偉哲今天也在台南市永華市政中心賽前記者會介紹亮相。

這3款毛巾衣分別是古都20週年紀念版毛巾衣、融入「600公斤砂糖袋」的全糖毛巾衣，以及「菜市場袋」意象設計的茄芷毛巾衣，都是賽前加購商品。

黃偉哲表示，今年賽事報名人數突破2萬5000人，創下歷史紀錄，總獎金逾新台幣100萬元，半程馬拉松組第一名獎金提高至10萬元，更是全台半馬獎金之冠；賽事首度增設學生組，鼓勵青年投入運動行列，也新增健康休閒體驗組，讓身心障礙跑者共享運動平權。

賽道規劃行經多處知名地標，包括台南市美術館、司法博物館、台南孔廟等歷史文化景點，並延伸至安平港區，飽覽古都風華與港灣景致。

此外，今年古都馬補給再升級，美食大道集結龍蝦、烤雞、豬腳、蜂蜜滷味、舒肥雞胸、阿霞飯店紅蟳米糕、阿文米粿、筑馨居勇伯豆花，以及素食鹹酥雞、素食咖哩牛肉飯、素食蔬菜粥等。

賽事當天凌晨4時起陸續執行交通管制，涵蓋中西區、南區及安平區，包含南島路、慶平路、建平路、國平路、永華路二段、中華西路二段、府前路、南門路、健康路、新樂路、新港路、漁光路、光州路、安億路、平通路、文平路等路段。

市府說明，各管制路口已提前設置告示牌，民眾可掃描QR Code查詢即時資訊，留意公告並提早改道。

