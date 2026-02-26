中華奧會號召全台「小小藝術家」應援亞運 繪畫比賽徵件倒數一個月

由亞洲奧林匹克理事會（OCA）指導、中華奧林匹克委員會（中華奧會）主辦的「2026 亞運繪畫比賽」徵件已進入最後一個月的衝刺階段。隨著全台國小正式開學，中華奧會發出最強藝術動員令，再次號召全台學童踴躍參與「2026亞運繪畫比賽」，以畫筆描繪心中最熱血的運動時刻，為即將登場的2026年愛知・名古屋亞洲運動會提前暖身、熱情應援。

亞洲運動會是亞洲最高層級的綜合性運動賽會，不僅是運動競技殿堂，更是文化與創意交會的重要舞台。中華奧會主席蔡家福表示，體育與藝術同樣承載著奧林匹克精神的核心價值─尊重、友誼與和平，透過孩童的童趣視角與無限想像，更能展現運動動人的力量。

本次徵件主題開放，孩子可以發揮想像力描繪「我最喜歡的運動」、「我最喜歡的運動員」或任何與2026年愛知・名古屋亞洲運動會相關的主題，也可結合日本文化元素，例如富士山、名古屋城，或亞運吉祥物Honohon，發揮創意巧思。本屆賽事特別要求為「平面繪畫」 ，不限水彩、蠟筆或粉彩等傳統媒材，希望能透過孩子的手繪溫度，展現最純粹的創作生命力。

為鼓勵基層藝文扎根，中華奧會今年特別提高獎勵，特優獎金提升至新台幣一萬元，期盼透過實質肯定，激發孩子勇敢逐夢、自在創作。本次比賽分為「小一至小三組」與「小四至小六組」 ，收件截止日期為 2026 年 3 月 31 日（以郵戳為憑） ，簡章可自中華奧會官網下載（https://reurl.cc/0aqA6b ）。

中華奧會表示，體育賽場上，選手用汗水為國爭光；畫紙之上，孩子用色彩描繪希望。新學期、新開始，中華奧會誠摯邀請全台各國小、畫室與家長把握最後投稿時間，讓孩子用創意迎接亞運，用畫筆為選手加油，讓世界看見台灣下一代的熱情與活力。