快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

聽新聞
0:00 / 0:00

中華奧會號召全台「小小藝術家」應援亞運 繪畫比賽徵件倒數一個月

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「2026 亞運繪畫比賽」徵件已進入最後一個月的衝刺階段。圖／中華奧會提供
「2026 亞運繪畫比賽」徵件已進入最後一個月的衝刺階段。圖／中華奧會提供

由亞洲奧林匹克理事會（OCA）指導、中華奧林匹克委員會（中華奧會）主辦的「2026 亞運繪畫比賽」徵件已進入最後一個月的衝刺階段。隨著全台國小正式開學，中華奧會發出最強藝術動員令，再次號召全台學童踴躍參與「2026亞運繪畫比賽」，以畫筆描繪心中最熱血的運動時刻，為即將登場的2026年愛知・名古屋亞洲運動會提前暖身、熱情應援。

亞洲運動會是亞洲最高層級的綜合性運動賽會，不僅是運動競技殿堂，更是文化與創意交會的重要舞台。中華奧會主席蔡家福表示，體育與藝術同樣承載著奧林匹克精神的核心價值─尊重、友誼與和平，透過孩童的童趣視角與無限想像，更能展現運動動人的力量。

本次徵件主題開放，孩子可以發揮想像力描繪「我最喜歡的運動」、「我最喜歡的運動員」或任何與2026年愛知・名古屋亞洲運動會相關的主題，也可結合日本文化元素，例如富士山、名古屋城，或亞運吉祥物Honohon，發揮創意巧思。本屆賽事特別要求為「平面繪畫」 ，不限水彩、蠟筆或粉彩等傳統媒材，希望能透過孩子的手繪溫度，展現最純粹的創作生命力。

為鼓勵基層藝文扎根，中華奧會今年特別提高獎勵，特優獎金提升至新台幣一萬元，期盼透過實質肯定，激發孩子勇敢逐夢、自在創作。本次比賽分為「小一至小三組」與「小四至小六組」 ，收件截止日期為 2026 年 3 月 31 日（以郵戳為憑） ，簡章可自中華奧會官網下載（https://reurl.cc/0aqA6b ）。

中華奧會表示，體育賽場上，選手用汗水為國爭光；畫紙之上，孩子用色彩描繪希望。新學期、新開始，中華奧會誠摯邀請全台各國小、畫室與家長把握最後投稿時間，讓孩子用創意迎接亞運，用畫筆為選手加油，讓世界看見台灣下一代的熱情與活力。

亞運 蔡家福

延伸閱讀

重金留才挺英雄！中市「獎金倍增」奧運金牌300萬、亞運金牌100萬

世界室內拔河錦標賽首度登台 3月決戰台北小巨蛋地主隊捍衛金牌

冬奧／奧會主席蔡家福走訪各賽區 訪視選手兼國際交流

冬奧／短曲滑出本季最佳成績 19歲李宇翔闖長曲決賽

相關新聞

路跑／台南古都國際半程馬拉松3月1日開跑 逾2.5萬人參賽

2026台南古都國際半程馬拉松，今年邁入第20年，台南市長黃偉哲今天宣布3月1日清晨5時30分在永華市政中心鳴槍開跑，預...

中華奧會號召全台「小小藝術家」應援亞運 繪畫比賽徵件倒數一個月

由亞洲奧林匹克理事會（OCA）指導、中華奧林匹克委員會（中華奧會）主辦的「2026 亞運繪畫比賽」徵件已進入最後一個月的...

冬奧／日雙人花滑「璃來龍」生涯金滿貫 透露未來一起退役

在米蘭冬奧為日本摘下雙人花式滑冰史上首金的「璃來龍」三浦璃來與木原龍一，因達成滑冰生涯「金滿貫」，今天獲長期贊助的木下集...

網球／前美網冠軍英國甜心拉杜卡努 投入UNIQLO旗下任品牌大使

UNIQLO宣布與英國女子網壇頂尖選手、2021年美國網球公開賽女子單打冠軍拉杜卡努(Emma Raducanu)展開嶄新合作。拉杜卡努選手是英國史上最年輕的大滿貫賽事冠軍得主之一，同時也是自1977

全大運聖火引燃儀式阿里山登場 科研、祖靈雙火開幕式合一

115年全國大專校院運動會（簡稱全大運）揭開序幕，聖火引燃儀式於今天在嘉義縣阿里山鄉特富野部落舉行，由鄒族長老依循傳統祭...

2026浮現祭DAZN打造「運動瘋區」 音樂與運動一次滿足

六大關卡闖關挑戰、眾多豐富好禮等你來拿 「浮現音樂祭」中台灣最具代表性的音樂盛事，將於2月28日至3月1日在台中清水鰲峰山運動公園盛大登場。活動邁入第7年，今年規模全面升級，集結超過百組海內外音

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。