冬奧／日雙人花滑「璃來龍」生涯金滿貫 透露未來一起退役

在米蘭冬奧為日本摘下雙人花式滑冰史上首金的「璃來龍」三浦璃來與木原龍一，因達成滑冰生涯「金滿貫」，今天獲長期贊助的木下集團總公司頒發獎金，兩人在掌聲與祝福聲中接受榮耀。三浦昨天透露，若木原退役她也會一起退，絕不和他人搭檔，感動眾網友。

「體育報知」報導，「璃來龍」組合於職業生涯中，完成奧運、世界錦標賽、四大洲錦標賽，以及大獎賽總決賽的制霸，達成難度極高的「金滿貫」（Golden Slam）壯舉。為表彰這項歷史性成就，木下集團代表木下直哉向兩人各頒發2000萬日圓、合計4000萬日圓（約新台幣800萬元）獎金。

除了企業獎金外，日本奧林匹克委員會（JOC）與日本滑冰聯盟也將分別為金牌頒發500萬日圓、銀牌200萬日圓獎金。

被問到獎金要如何使用，兩人的答案相當一致，都是要回報一路支持他們的家人。三浦表示，「能一路走到今天，都是因為家人長期的支持，所以想先為家人使用這筆獎金。」木原也附和說，「真的讓父母辛苦了，如果可以，希望能送他們喜歡的東西作為禮物。」

至於若要互送禮物，三浦透露賽季期間禁酒，但笑說「木原選手非常喜歡威士忌，所以會送他威士忌。」木原則回應，「如果可以的話，想送璃來想要的化妝品」，接著還補上一句「不過有預算上限喔」，逗得現場笑聲不斷。

除了比賽本身，「璃來龍」也分享了米蘭奧運期間的難忘回憶。木原透露，最印象深刻的是受邀觀賞男子冰上曲棍球決賽，由美國對加拿大的經典對決。

日本花式滑冰雙人組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一(右)。 歐新社

他表示，「能看到那樣的黃金對戰真的很棒。不過因為必須出席閉幕式，只能在第一節結束後回選手村，這算是我奧運中的一個小遺憾，其實很想看到最後。」

他笑著補充，回程途中，他和璃來還用手機持續關注比賽，看得相當投入。該場比賽最終由美國在延長賽中以2比1擊敗加拿大，時隔46年再度奪金。

另一方面，昨天在日本俱樂部的記者會上，被問及4年後的規劃時，33歲的木原坦言，「奧運結束後真的非常忙碌，還沒有好好面對自己。我們兩個也還沒有討論過。老實說，現在真的不知道。」

然而，24歲的三浦璃來回答卻格外堅定。她表示，「雖然現在還不確定，但當木原選手引退的時候，就是我一起引退的時候。我絕對不會和其他人重新搭檔繼續下去。」

這番宣言瞬間在網路上掀起熱議，不少網友留言表示，「太熱血了！」、 「未來也一直並肩走下去吧」、「這句話太沉重、太深刻了」、「兩人之間羈絆強到讓人想哭……。」