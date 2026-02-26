網球／前美網冠軍英國甜心拉杜卡努 投入UNIQLO旗下任品牌大使

UNIQLO宣布與英國女子網壇頂尖選手、2021年美國網球公開賽女子單打冠軍拉杜卡努(Emma Raducanu)展開嶄新合作。拉杜卡努選手是英國史上最年輕的大滿貫賽事冠軍得主之一，同時也是自1977年以來，首位奪得大滿貫女子單打冠軍的英國女性，在國際間備受矚目。拉杜卡努將成為UNIQLO最新的全球品牌大使，並將自3月於美國舉行的印地安泉公開賽起，於所有網球賽事中身著UNIQLO服裝出賽。

拉杜卡努將與其他UNIQLO全球品牌大使攜手合作，包括網球傳奇費德勒（Roger Federer）、前日本輪椅網球國手國枝慎吾（Shingo Kunieda），以及奧斯卡影后凱特・布蘭琪（Cate Blanchett），共同推廣UNIQLO的LifeWear理念。LifeWear強調不斷追求卓越、對社會做出正向貢獻，以及支持下一代的成長。拉杜卡努也將積極參與其場上比賽服裝的設計與機能開發。

英國網球甜心拉杜卡努，出任UNIQLO全球品牌大使。UNIQLO提供

拉杜卡努選手表示「能成為UNIQLO一員，並與優秀的全球品牌大使們並肩合作，我感到非常榮幸。UNIQLO 與我在生活、文化與社會價值觀上有許多共通之處。我期待透過我的網球生涯推廣LifeWear理念，並與UNIQLO一起啟發全球年輕世代，鼓勵他們相信自己的無限可能。」

迅銷集團（Fast Retailing）集團資深執行董事柳井康治（Koji Yanai）表示：「能夠邀請拉杜卡努選手成為UNIQLO全球品牌大使，我們深感榮幸。即使在高度壓力之下，她始終展現出勇於挑戰、主動積極的精神。場外的她聰穎博學，重視家人與朋友。我們相信她將成為一位卓越的大使，一起攜手為世界帶來正向改變。」

作為UNIQLO全球品牌大使，拉杜卡努將透過自身網球生涯，在全球推廣UNIQLO與LifeWear理念。她將積極參與場上比賽服裝的設計，同時也會投入世界各地的社區活動，例如 UNIQLO「次世代發展計畫（Next Generation Development Program）」的青少年網球訓練活動，協助具潛力的年輕選手或來自弱勢地區的年輕球員；並透過「UNIQLO Peace for All」與「The Heart of LifeWear」等計畫，支援有需要的社群。