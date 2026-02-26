全大運聖火引燃儀式阿里山登場 科研、祖靈雙火開幕式合一

115年全國大專校院運動會（簡稱全大運）揭開序幕，聖火引燃儀式於今天在嘉義縣阿里山鄉特富野部落舉行，由鄒族長老依循傳統祭儀點燃象徵祖靈祝福的文化之火，傳遞給本屆全大運舉辦學校國立中央大學校長蕭述三，為本屆賽會揭開序章。

本次聖火設計採「雙火源」形式，其中一源為「科研之火」，由國立中央大學極地科研團隊與青年代表，去年7月20日於北極圈科研基地完成引燃與取火儀式，象徵台灣青年以科學研究回應全球氣候變遷與永續挑戰。火焰返台後，於玉山山區的鹿林天文台完成承接儀式，寓意人類立足土地、仰望宇宙，以知識探索未知、守護未來；另一源則為「祖靈之火」，在鄒族重要文化場域阿里山特富野部落，由鄒族長老依循傳統取火、祝禱與祭儀引燃，象徵原住民族與自然共生的智慧，以及文化在現代社會中的延續與傳承。

運動部表示，國立中央大學自民國77年及107年承辦以來，今年為第3度承辦全大運，充分展現該校持續深耕大專體育、推動運動發展的堅持與使命，今日聖火引燃儀式不僅象徵115年全大運正式揭開序幕，也是運動部成立後首屆登場的全大運，宣示我國高等體育教育與整體運動發展邁向嶄新里程碑。

運動部強調，運動是國力的展現，也是凝聚國人向心力的重要力量，更是青年展現前瞻精神與自我突破的關鍵舞台。期盼透過此次全大運賽會，持續鼓舞青年勇於接受挑戰、堅定逐夢，為我國運動發展注入更多元的動能與希望。

國立中央大學表示，本屆全大運以「無懼・永續」為核心精神，透過創新聖火設計與傳遞儀式，結合科學探索與原鄉文化意涵，展現青年世代面對氣候變遷與永續發展議題的責任與行動。賽會適逢該校第3次承辦全大運，特別保留3屆全大運聖火火炬，並將於開幕典禮同場呈現，展現3代火炬跨越近40年的傳承軌跡。開幕典禮當天，來自北極的科研之火與阿里山引燃的祖靈之火，將在3代火炬見證下完成「雙火合一」儀式，象徵科技與文化交融、世代接力傳承，為賽會揭開高潮。

115年全大運聖火自北極冰原出發，經玉山星空，再至阿里山原鄉，最終走向全國競技舞台，不僅點燃賽事序幕，更象徵青年世代承擔永續責任、無懼前行的決心。

本屆賽會訂於115年5月2日至5月6日進行，共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、划船、輕艇、自由車、角力、木球及電子競技等21種競賽種類，賽事精彩可期。