2026浮現祭DAZN打造「運動瘋區」 音樂與運動一次滿足

六大關卡闖關挑戰、眾多豐富好禮等你來拿

「浮現音樂祭」中台灣最具代表性的音樂盛事，將於2月28日至3月1日在台中清水鰲峰山運動公園盛大登場。活動邁入第7年，今年規模全面升級，集結超過百組海內外音樂人與樂團，刷新歷年紀錄。除了精彩演出輪番登場外，全球最大運動串流平台DAZN今年也擴大打造「DAZN運動瘋區」，結合運動互動、品牌體驗與眾多好禮，讓樂迷在享受音樂之餘，也能透過闖關挑戰釋放運動能量，成為本屆浮現祭最具話題性的體驗亮點。

今年「DAZN運動瘋區」舞台節目全面升級，內容超狂超瘋，不僅含括過去兩年深受歡迎的NTW新台灣娛樂摔角聯盟表演與席伊麗枕頭大戰，更將安排DJ SHOW－動漫派DMP、Ani-mode表演，以及全新特別企劃跨界 Talk Show－「當火球遇上浮現：主理人的戰場經驗談」（浮現祭創辦人老諾、滅火器主唱大正）與「運動 V.S. 音樂策展：限定跨界座談」（浮現祭創辦人老諾、DV創辦人和STANCAVE活動策展人明翰），節目亮點滿滿，打造跨界對話與娛樂能量兼具的舞台體驗。

六大關卡闖關體驗 從主播體驗到祈福加油 一次玩遍運動熱血

除了舞台上的精彩演出，現場互動體驗同樣火力全開，樂迷不只是看表演，更能親自下場挑戰，將運動熱血推向最高點。「DAZN運動瘋區」規劃六大主題關卡，民眾完成指定任務集滿六關，即可參加現場轉盤抽獎，有機會把多項品牌好禮帶回家。第一關「DAZN主播檯大聲公」設於主舞台區，參與者只要按讚與追蹤DAZN官方社群，並完成現場拍照打卡，即可領取闖關卡與應援飲品保力達運動飲料乙瓶，親自站上主播檯大聲應援，體驗運動轉播現場的臨場感與熱血氛圍。

第二關「星城拳擊挑戰賽」透過拳擊機進行分數挑戰，依成績區間可獲得不同等級獎品，包含超商禮券、搖搖杯、韋恩咖啡等，現場下載星城Online APP並註冊會員還有機會拿到加碼的筋膜槍、行動電源或健身滾輪等實用好禮，讓現場氣氛熱度持續升溫。第三關「SWAG拍照互動區」則邀請民眾完成指定拍照任務並掃描QR Code填寫資料，即可兌換SWAG訂製小卡，現場並加碼抽獎機制，參與互動就有機會獲得官方週邊。

第四關「喬山動起來」則於每日10:30至18:00開放，樂迷們至喬山行動體驗車來體驗健身設備，完成挑戰即可獲得毛巾或運動飲料等贈品，鼓勵民眾在音樂之間動一動，感受運動帶來的活力與節奏。第五關「健身工廠特訓班」將邀請健身工廠的教練來到現場帶領大家鍛鍊體能，讓你在新的一年看健更好的自己。

最後一關則是結合世界棒球經典賽熱潮，現場設置「CPBL中華隊祈福牆」與DAZN應援攤位，號召球迷一同應援。民眾只要追蹤DAZN官方Instagram，並發布貼文或限時動態，即可獲得DAZN祈福卡，寫下你對於中華隊的祝福，將祈福卡綁上祈福牆，即可過關。透過滿滿的祝福與應援能量，讓音樂祭現場化身為熱血的棒球應援據點，為即將登場的國際賽事為在日本東京巨蛋的Team Taiwan球員集氣。

完成六項關卡後，即可至DAZN主播檯參加轉盤抽獎活動。

DAZN表示，本次兩日活動每日將發送超過500份限量贈品，包含毛巾、手機套、抱枕、DAZN 串流平台一個月禮物卡、DV品牌服飾和帽子、Kappa品牌服飾、《驚聲尖叫7》、《麥可傑克森》、《全境屍控》電影票、DAZN和好野吧的聯名好野杯杯等眾多精選好禮，數量有限、送完為止，鼓勵民眾提早到場體驗。

日本職棒全台獨家轉播 12位旅日台將新球季全面出擊

隨著現場應援氣氛升溫，DAZN串流平台也將這股熱血延伸至實際賽事內容。作為日本職棒全台獨家轉播平台，2026年球季台灣旅日球員人數達12人創下近年新高，從王牌投手徐若熙、古林睿煬，到長打火力備受期待的林安可，台灣好手持續在太平洋聯盟站穩舞台。球迷自3月3日熱身賽起，一路到3月27日例行賽開打，透過DAZN串流平台，不用飛日本，無論使用手機、平板或連網電視，都能即時掌握每一場比賽，見證台灣球員在日職賽場上的每一次關鍵時刻。

2026浮現祭以音樂為核心，融合運動、娛樂與品牌互動，打造全天候沉浸式體驗空間。主辦單位表示，無論是樂迷、運動迷或親子族群，都能在現場找到屬於自己的參與方式。2月28日至3月1日，邀請民眾前往台中清水鰲峰山運動公園，在享受百組精彩演出的同時，也別忘了走進DAZN運動瘋區闖關挑戰，一起玩音樂、動起來、拿好禮，體驗今春最熱血、最好玩的現場盛會