桌球／BWF德國羽球公開賽 林俊易逆轉勝、周天成爆冷淘汰

中央社／ 台北26日電
林俊易。 美聯社
BWF超級300的德國羽球公開賽今天結束首輪賽事，台灣「左手重砲」林俊易以17比21、21比11、21比18扳倒英籍華裔的黃涵瑞，順利挺進16強；不過一哥周天成卻意外吞敗。

世界排名第11的林俊易今天是生涯首度在羽球世界聯盟（BWF）賽事，對上世界排名第61的黃涵瑞。

首局開打後，林俊易在不熟悉對手球路下，曾一度以6比13大幅落後，儘管比賽後段追至16比16平手，還是讓對手先搶下首局。

第2局起，林俊易善用前、後場吊動的戰術，並且主動抓機會強攻，很快取得9比2優勢，隨後都沒有再遭遇到威脅，順利追回一局。

決勝第3局，林俊易和黃涵瑞在比賽前段打得相當膠著，林俊易靠著較為出色的主動進攻，以11比10進入技術暫停；短暫休息過後，林俊易一口氣連拿4分，稍稍拉開比數，最終順利逆轉晉級16強。

比較意外的是，世界排名第7並且拿過2次賽事男單冠軍的台灣一哥周天成，今天首輪32強對上世界排名第29、愛爾蘭籍越南裔的阮日，竟以11比21、21比11、16比21爆冷落敗，也吞下2人對戰5次首敗。

林俊易 周天成 羽球

