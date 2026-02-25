快訊

不斷更新／中了直接退休！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號出爐

「你媽是慰安婦嗎？」國中男師開嗆網友惹議 教育處介入調查

桌球／WTT新加坡大滿貫 林昀儒直落三輕取瑞典卡爾松晉級16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒。 法新社
林昀儒。 法新社

WTT新加坡大滿貫賽，我國桌球一哥林昀儒今天在32強賽遭遇世界排名第41名的34歲瑞典選手卡爾松（Kristian Karlsson），最終以11：8、11：3、11：6直落三輕鬆取勝，在前兩輪賽事以一局未失晉級到16強賽。

世界排名第8名的林昀儒，這次新加坡大滿貫賽首輪遭遇法國選手巴德（Lilian Bardet），僅花25分鐘就以直落三取勝，順利晉級到32強賽。

在休兵一天後，林昀儒今天則在32強遭遇34歲的瑞典選手卡爾松，雙方過去曾3度交手都由林昀儒取勝，不過兩人前一次碰頭已經是7年前的成都世界盃，今天兩人暌違多時再度交手，林昀儒依舊佔盡上風，在三局賽事中幾乎是一路領先，最終僅花21分鐘就再以直落三取勝，晉級到16強。

接下來林昀儒將遭遇中國大陸好手、男單世界排名第9名的向鵬，雙方生涯曾4度交手，都由林昀儒取得勝利，其中包括去年美國大滿貫賽就由林昀儒以直落三取勝。

林昀儒

延伸閱讀

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒男單首輪直落三過關

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒、鄭怡靜領軍拚獎牌

桌球／林昀儒突身體不適 WTT杜哈球星挑戰賽男單退賽

桌球／林昀儒鄭怡靜遭逆轉 無緣WTT球星挑戰賽8強

相關新聞

女子拔河「無敵之師」首度在家比賽 隊長田嘉蓉要找阿嬤來看

2026世界室內拔河錦標賽將於3月12日至15日在台北小巨蛋登場，我國代表隊成員能夠首度「在家比賽」，對於從今年1月就展...

桌球／WTT新加坡大滿貫 林昀儒直落三輕取瑞典卡爾松晉級16強

WTT新加坡大滿貫賽，我國桌球一哥林昀儒今天在32強賽遭遇世界排名第41名的34歲瑞典選手卡爾松（Kristian Ka...

冬奧／花滑組合「璃來龍」被問關係 兩人笑答：交由大家自由想像

米蘭冬奧落幕，引發話題的日本花式滑冰雙人組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一行程滿檔，今天出席多場記者會。面對「兩人是什麼關...

冬奧／「璃來龍」關係究竟是？三浦璃來：他退役我也會離開

在今年冬季奧運雙人花式滑冰項目，日本24歲三浦璃來與33歲木原龍一組合逆轉贏得金牌，於今天回日本出席記者會，記者們特別問到最敏感也是大眾的話題，就是兩人是否為會成為夫妻的那種戀人關係時，三浦璃來表達兩

拔河世錦賽3月北市登場！李洋出席賽前記者會 盼做運動員堅實後盾

台北市體育局與拔河運動協會共同主辦2026台北世界市內拔河錦標賽將於下月12日於小巨蛋登場，今天舉行賽前記者會，運動部長...

世界室內拔河錦標賽首度登台 3月決戰台北小巨蛋地主隊捍衛金牌

台灣拔河運動發展將在今年3月寫下歷史新頁，在國際拔河總會與會員國一致肯定下，中華拔河協會將與台北市政府於3月12至15日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。