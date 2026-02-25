桌球／WTT新加坡大滿貫 林昀儒直落三輕取瑞典卡爾松晉級16強

WTT新加坡大滿貫賽，我國桌球一哥林昀儒今天在32強賽遭遇世界排名第41名的34歲瑞典選手卡爾松（Kristian Karlsson），最終以11：8、11：3、11：6直落三輕鬆取勝，在前兩輪賽事以一局未失晉級到16強賽。

世界排名第8名的林昀儒，這次新加坡大滿貫賽首輪遭遇法國選手巴德（Lilian Bardet），僅花25分鐘就以直落三取勝，順利晉級到32強賽。

在休兵一天後，林昀儒今天則在32強遭遇34歲的瑞典選手卡爾松，雙方過去曾3度交手都由林昀儒取勝，不過兩人前一次碰頭已經是7年前的成都世界盃，今天兩人暌違多時再度交手，林昀儒依舊佔盡上風，在三局賽事中幾乎是一路領先，最終僅花21分鐘就再以直落三取勝，晉級到16強。

接下來林昀儒將遭遇中國大陸好手、男單世界排名第9名的向鵬，雙方生涯曾4度交手，都由林昀儒取得勝利，其中包括去年美國大滿貫賽就由林昀儒以直落三取勝。