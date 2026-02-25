快訊

冬奧／「璃來龍」關係究竟是？三浦璃來：他退役我也會離開

聯合新聞網／ 綜合報導
三浦璃來(左)與木原龍一贏得冬奧雙人花式滑冰冠軍，賽後相擁號畫面，感動人心。 美聯社
三浦璃來(左)與木原龍一贏得冬奧雙人花式滑冰冠軍，賽後相擁號畫面，感動人心。 美聯社

在今年冬季奧運雙人花式滑冰項目，日本24歲三浦璃來與33歲木原龍一組合逆轉贏得金牌，於今天回日本出席記者會，記者們特別問到最敏感也是大眾的話題，就是兩人是否為會成為夫妻的那種戀人關係時，三浦璃來表達兩人關係已超越那個層次，「就像家人一樣！」最後並說，「剩下就請大家自行想像。」

7年前當時失意的木原龍一，在偶然機會與三浦璃來相遇，並在加拿大教練的慧眼撮合下，促成這對「璃來龍」組合，在今年冬奧他們從短曲失利，到長曲最終逆轉獲勝，並創下高分，賽後相擁而泣的畫面，令全世界動容。而他們那種合作無間，不論在高拋、相互旋轉的信任，兩人那種心靈契合，感動全球人心，不過，外界也相當好奇兩人的關係。

木原今天在記者會表示，回國後才真正感受到獲得金牌的喜悅。關於未來，由於木原已33歲，被問及是否會繼續滑下去時，他表示目前行程緊湊，兩人尚未並此事進行深入溝通，因此未來是否繼續尚不清楚，但24歲的三浦卻表示，只要木原退役，她也會選擇離開，絕無再與他人搭檔繼續滑冰的可能。

至於提及兩人的關係，兩人回答互動則是留下外界想像的空間，三浦說，「已經超越那個層次了吧！」、「我們在一起是理所當然啦」、「就像家人一樣」；木原則說了，「我們是戰友啦」、「有時還會吵得很兇」。

最後他們沒有承認也沒有否認是否為戀人關係，只說，「剩下就請大家自行想像。」

