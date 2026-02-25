聽新聞
0:00 / 0:00
冬奧／「璃來龍」關係究竟是？三浦璃來：他退役我也會離開
在今年冬季奧運雙人花式滑冰項目，日本24歲三浦璃來與33歲木原龍一組合逆轉贏得金牌，於今天回日本出席記者會，記者們特別問到最敏感也是大眾的話題，就是兩人是否為會成為夫妻的那種戀人關係時，三浦璃來表達兩人關係已超越那個層次，「就像家人一樣！」最後並說，「剩下就請大家自行想像。」
7年前當時失意的木原龍一，在偶然機會與三浦璃來相遇，並在加拿大教練的慧眼撮合下，促成這對「璃來龍」組合，在今年冬奧他們從短曲失利，到長曲最終逆轉獲勝，並創下高分，賽後相擁而泣的畫面，令全世界動容。而他們那種合作無間，不論在高拋、相互旋轉的信任，兩人那種心靈契合，感動全球人心，不過，外界也相當好奇兩人的關係。
木原今天在記者會表示，回國後才真正感受到獲得金牌的喜悅。關於未來，由於木原已33歲，被問及是否會繼續滑下去時，他表示目前行程緊湊，兩人尚未並此事進行深入溝通，因此未來是否繼續尚不清楚，但24歲的三浦卻表示，只要木原退役，她也會選擇離開，絕無再與他人搭檔繼續滑冰的可能。
至於提及兩人的關係，兩人回答互動則是留下外界想像的空間，三浦說，「已經超越那個層次了吧！」、「我們在一起是理所當然啦」、「就像家人一樣」；木原則說了，「我們是戰友啦」、「有時還會吵得很兇」。
最後他們沒有承認也沒有否認是否為戀人關係，只說，「剩下就請大家自行想像。」
りくりゅうペア・木原龍一さん「ほうれん草を食べた時になぜか理由もわからないんですけど泣いて」「僕がよく使うジップロックに、りくちゃんが内緒でメッセージを書いてくれていて、またそれを見て泣いて」 本当に試合直前のウォーミングアップに立ち直れたエピソードを会見で語りました。 pic.twitter.com/xAyhBqJtEc— ニコニコニュース (@nico_nico_news) February 25, 2026
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。