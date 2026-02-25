拔河世錦賽3月北市登場！李洋出席賽前記者會 盼做運動員堅實後盾

台北市體育局與拔河運動協會共同主辦2026台北世界市內拔河錦標賽將於下月12日於小巨蛋登場，今天舉行賽前記者會，運動部長李洋也到場力挺，這也是李首次以部長身分出席台北市政府活動，他也強調，希望能成為運動員最堅實後盾，歡迎民眾進場為台灣加油。

體育局指出，本屆賽事預計吸引來自15個國家、150支隊伍、超過1000名隊職員來台參賽，而台灣代表隊近年在國際賽場屢創佳績，其中女子500公斤級代表隊不僅於2025年成都世運會締造史無前例六連霸紀錄，更於2025年英國世錦賽達成室外拔河四連霸，2024年瑞典世錦賽完成室內拔河三連霸，男子600公斤級也於決賽力退強敵巴斯克（Basque）奪得隊史首金。

「2026台北世界室內拔河錦標賽」將於3月12日至15日在小巨蛋點燃戰火，其中，世錦賽更是國際拔河總會（TWIF）首度授權台灣舉辦的最高層級室內賽事，運動部長李洋今也到台北市政府出席賽前記者會，這也是李首度以部長身分出席台北市政府活動。

李洋表示，擔任部長初衷就是希望成員運動員最堅實後盾，台灣一直都是拔河強權，也會給予該運動支持，歡迎民眾3月12日至3月15日進場觀看這場頂尖拔河代表隊將齊聚競技，也希望用加油聲能作為地主選手最強大的後盾，見證世界走進台灣的里程碑。

北市體育局局長游竹萍表示，致力打造「運動之都」，積極引進國際賽事，這次攜手拔河運動協會與運動部，成功爭取世界最高層級的室內拔河賽事進駐台北小巨蛋，市府將全力協助賽事籌備、場館及交通等各項規畫，讓來自世界各地的選手與觀眾感受台北的友善與熱情。

中華民國拔河運動協會理事長陳建平表示，拔河是台灣在國際體壇最穩定的「金牌庫」，也是台灣人堅毅不屈、同心協力精神的最佳寫照。此次世界室內錦標賽首度在臺灣舉辦，除彰顯國際拔河總會對我國辦賽能力的高度信任，也讓國人得以在主場近距離見證最高殿堂的頂尖對決，盼代表隊延續過往氣勢，在國人見證下再創榮耀。