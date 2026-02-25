快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消「影片上傳」 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

拔河世錦賽3月北市登場！李洋出席賽前記者會 盼做運動員堅實後盾

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市體育局與拔河運動協會共同主辦2026台北世界市內拔河錦標賽將於下月12日於小巨蛋登場，今天舉行賽前記者會，運動部長李洋也到場力挺。記者洪子凱／攝影
台北市體育局與拔河運動協會共同主辦2026台北世界市內拔河錦標賽將於下月12日於小巨蛋登場，今天舉行賽前記者會，運動部長李洋也到場力挺。記者洪子凱／攝影

北市體育局與拔河運動協會共同主辦2026台北世界市內拔河錦標賽將於下月12日於小巨蛋登場，今天舉行賽前記者會，運動部李洋也到場力挺，這也是李首次以部長身分出席台北市政府活動，他也強調，希望能成為運動員最堅實後盾，歡迎民眾進場為台灣加油。

體育局指出，本屆賽事預計吸引來自15個國家、150支隊伍、超過1000名隊職員來台參賽，而台灣代表隊近年在國際賽場屢創佳績，其中女子500公斤級代表隊不僅於2025年成都世運會締造史無前例六連霸紀錄，更於2025年英國世錦賽達成室外拔河四連霸，2024年瑞典世錦賽完成室內拔河三連霸，男子600公斤級也於決賽力退強敵巴斯克（Basque）奪得隊史首金。

「2026台北世界室內拔河錦標賽」將於3月12日至15日在小巨蛋點燃戰火，其中，世錦賽更是國際拔河總會（TWIF）首度授權台灣舉辦的最高層級室內賽事，運動部長李洋今也到台北市政府出席賽前記者會，這也是李首度以部長身分出席台北市政府活動。

李洋表示，擔任部長初衷就是希望成員運動員最堅實後盾，台灣一直都是拔河強權，也會給予該運動支持，歡迎民眾3月12日至3月15日進場觀看這場頂尖拔河代表隊將齊聚競技，也希望用加油聲能作為地主選手最強大的後盾，見證世界走進台灣的里程碑。

北市體育局局長游竹萍表示，致力打造「運動之都」，積極引進國際賽事，這次攜手拔河運動協會與運動部，成功爭取世界最高層級的室內拔河賽事進駐台北小巨蛋，市府將全力協助賽事籌備、場館及交通等各項規畫，讓來自世界各地的選手與觀眾感受台北的友善與熱情。

中華民國拔河運動協會理事長陳建平表示，拔河是台灣在國際體壇最穩定的「金牌庫」，也是台灣人堅毅不屈、同心協力精神的最佳寫照。此次世界室內錦標賽首度在臺灣舉辦，除彰顯國際拔河總會對我國辦賽能力的高度信任，也讓國人得以在主場近距離見證最高殿堂的頂尖對決，盼代表隊延續過往氣勢，在國人見證下再創榮耀。

拔河 運動 北市 李洋 運動部

延伸閱讀

世界室內拔河錦標賽首度登台 3月決戰台北小巨蛋地主隊捍衛金牌

換上運動服 賴總統合體李洋「動次動」做10分鐘健康操

運動幣開獎中籤率13% 李洋：期許民眾持續下去

運動部補助屏東縣新建網球中心今動土 預計116年1月竣工

相關新聞

女子拔河「無敵之師」首度在家比賽 隊長田嘉蓉要找阿嬤來看

2026世界室內拔河錦標賽將於3月12日至15日在台北小巨蛋登場，我國代表隊成員能夠首度「在家比賽」，對於從今年1月就展...

拔河世錦賽3月北市登場！李洋出席賽前記者會 盼做運動員堅實後盾

台北市體育局與拔河運動協會共同主辦2026台北世界市內拔河錦標賽將於下月12日於小巨蛋登場，今天舉行賽前記者會，運動部長...

世界室內拔河錦標賽首度登台 3月決戰台北小巨蛋地主隊捍衛金牌

台灣拔河運動發展將在今年3月寫下歷史新頁，在國際拔河總會與會員國一致肯定下，中華拔河協會將與台北市政府於3月12至15日...

足球／健身工廠盃27日高雄開踢 4天估創破億運動經濟效益

第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽將於2月27日至3月2日一連4天在高雄楠梓足球場盛大舉行，來自北中南東的校隊與俱樂部共...

路跑／放下配速焦慮用跑步感受生活 林柏宏分享Feel Fast精神 

運動品牌adidas形象大使林柏宏，今天出席adidas Run The Beat記者會，前年曾成功挑戰半程馬拉松2小時...

德國羽賽／麟榤配輕取對手晉男雙16強 李哲輝與楊博軒也跟進

BWF超級300等級的德國羽球公開賽，今天結束首日會內賽事，台灣男雙組合王齊麟/邱相榤、李哲輝/楊博軒，雙雙順利都以直落...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。