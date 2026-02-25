女子拔河「無敵之師」首度在家比賽 隊長田嘉蓉要找阿嬤來看

2026世界室內拔河錦標賽將於3月12日至15日在台北小巨蛋登場，我國代表隊成員能夠首度「在家比賽」，對於從今年1月就展開密集訓練，女子代表隊隊長田嘉蓉直言，儘管在家比賽受到的關注度和壓力肯定更大，但如果能有家人到場當觀眾，相信對全隊都會是很大的鼓舞。

我國女子代表隊去年在成都世運會完成驚人的6連霸，這次室內世錦賽將以「無敵之師」原班人馬再度出征，並將與男子隊、男女混合代表隊以地主身份攜手捍衛金牌。

對於這次能夠在家比世錦賽，田嘉蓉說：「我覺得非常的榮幸，但不只是榮幸還是責任，因為能夠在台灣比世錦賽就代表家人跟朋友有機會到場看，看看我們到底是在拉什麼，而不是只能在電視上看，這將會變成我們的力量，而全隊也都希望讓世界再次看見台灣。」

來自南投泰雅族的田嘉蓉表示，過去因為國際賽事大多舉辦在國外，家人都不曾到場看過她比賽，尤其是70歲的阿嬤過去也都只能在電視前看她比賽，希望這次能夠邀請她跟其他家人一同到小巨蛋觀賽，「我覺得家人和觀眾的加油聲，對我們會是一個很大的動力。」

為了這次備戰，各代表隊與其他代表隊在1月就展開集訓，過年也僅短暫休息就恢復訓練，男子隊隊長陳鵬文就表示，由於拔河國際賽賽期大多在農曆年節期間，已經好幾年沒有體驗過「圍爐」，今年也為了控制體重只能幫忙端菜，「今年賽事能夠在台灣舉辦對我們意義重大，希望能讓更多人透過拔河看到台灣。」