世界室內拔河錦標賽首度登台 3月決戰台北小巨蛋地主隊捍衛金牌

台灣拔河運動發展將在今年3月寫下歷史新頁，在國際拔河總會與會員國一致肯定下，中華拔河協會將與台北市政府於3月12至15日在台北小巨蛋舉辦2026台北世界室內拔河錦標賽，而我國代表隊在今天記者會上也眾志成城，誓言用最好表現留下金牌。

拔河運動過去一直是台灣體壇的「金牌庫」，包括去年成都世運會我國女子代表隊就完成驚人的6連霸，同時在2024年世界室內拔河錦標賽也完成3連霸佳績，另外男子及男女混合代表隊也展現堅強實力，過去多次奪下世錦賽金牌，今年他們也將在地主觀眾面前獻技。

在今天記者會上，包括運動部部長李洋、中華奧會主席蔡家福、體育運動總會會長葉政彥、秘書長王景成、台北市政府體育局局長游竹萍都到場站台，奧會主席蔡家福就表示，儘管拔河目前被歸類在全民運動，但未來希望能夠被納入全運會比賽項目，甚至是期待未來有一天，拔河運動能夠成為奧運的比賽項目之一，屆時台灣將有實力力拚金牌佳績。

今年世界室內拔河錦標賽，將是台灣史上首次在本土舉辦的最高層級室內拔河賽事，將吸引來自15個國家、逾150支隊伍（含公開賽）、超過1000名隊職員參賽，而我國代表隊更是從今年1月就開始密集訓練，農曆年節期間也僅放假3、4天便恢復訓練，展現捍衛主場的決心。

拔河協會理事長陳建平就表示，這次能夠舉辦此賽事，不僅代表國際拔河總會對台灣舉辦國際賽事能力的高度肯定，更是台灣拔河運動發展的重要里程碑，期望透過舉辦頂級賽事深化運動外交，向世界展現台灣的競技實力與文化熱情。