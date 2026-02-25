足球／健身工廠盃27日高雄開踢 4天估創破億運動經濟效益

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽將於27日至3月2日一連4天在高雄楠梓足球場盛大舉行。圖／柏文健康事業提供
第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽將於27日至3月2日一連4天在高雄楠梓足球場盛大舉行。圖／柏文健康事業提供

第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽將於2月27日至3月2日一連4天在高雄楠梓足球場盛大舉行，來自北中南東的校隊與俱樂部共計104支隊伍、約2100名小球員齊聚高雄，加上教練與家長隨隊南下，預估將有約6000人於賽事期間湧入港都，為城市注入滿滿運動能量與觀光商機。

本屆賽事規模再創新高，橫跨全台各縣市青訓體系，校隊與俱樂部同場較勁，成為新學期開季前的重要試金石。四天密集賽程不僅考驗球員體能與戰術應變，更讓楠梓足球場成為全台青少年足球實力交流的重要舞台。

第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽除了競技層面的意義，本屆賽事也展現運動賽事帶動城市經濟的效益。估算約6000名參與人員（含球員、教練及家長）於高雄停留4天，若以每人每日平均消費5000元計算，包含住宿、餐飲、交通與觀光消費，可為高雄創造約一億兩千萬運動經濟產值，充分展現大型青少年賽事對地方觀光與商業活動的實質帶動力。

近年運動風氣蓬勃發展，企業投入基層體育已成趨勢。讓此項賽事不僅是一場競技賽事，更象徵企業與城市共同推動運動文化的具體實踐。

主辦單位柏文健康事業執行副總陳瑞杰說：「我們希望透過長期舉辦健身工廠盃，為台灣青少年打造穩定且具規模的競技平台。企業投入基層運動，不只是贊助賽事，更是支持孩子們的成長舞台。當全台球隊齊聚高雄，促進技術交流，也為城市帶來實質經濟效益，這正是運動產業與城市共好的最佳展現。」

