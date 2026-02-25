路跑／放下配速焦慮用跑步感受生活 林柏宏分享Feel Fast精神 

運動品牌adidas形象大使林柏宏，今天出席adidas Run The Beat記者會，前年曾成功挑戰半程馬拉松2小時完賽的他，今天攜手北、中、南三大城市跑團創辦人一同暢聊跑團文化與分享過去兩年來跑步心境的轉變，並直言自己在完成半馬目標後就放下配速焦慮，用跑步感受生活。

adidas ADIZERO 冠軍跑鞋家族持續進化，為滿足現代跑者對「速度」與「風格」的雙重追求，去年初推出全新成員 ADIZERO EVO SL。該鞋款將競速基因與科技美學巧妙融合，不僅以俐落而富張力的設計語彙掀起全球搶購熱潮，更榮獲《Runner's World》評選為「2025年度最佳全能型跑鞋」，充分展現其在頂尖性能與日常訓練之間游刃有餘的全能定位。

在今天的記者會上更邀請adidas形象大使林柏宏親臨記者會現場，分享過去兩年來跑步心境的轉變，以及穿著ADIZERO EVO SL的真實感受，並首度公開個人跑步必備歌單。

林柏宏指出，自己即便工作繁忙，仍持續保持跑步習慣，尤其到世界各地工作時，都會早起透過慢跑感受當地氛圍，也用跑步感受生活的節奏，「前年成功挑戰在兩小時內完成半程馬拉松後，我仍會在忙碌之餘抽空跑步。因為沒有明確成績目標，我反而能放下配速焦慮，享受跑步本身的過程。」

對於ADIZERO EVO SL所傳達的核心理念正是「Feel Fast」，林柏宏今天也分享自己的《Feel Fast跑步歌單》，並直言現在跑步對於他來說不是訓練而是放鬆，尤其在拍完戲後能夠幫助他轉換心情，也透過跑步時搭配不同的音樂，將自己帶入不同的情境之中，「我認為Feel Fast的精神不是要追求快，而是在生活中找到屬於自己的速度與態度。」