德國羽賽／麟榤配輕取對手晉男雙16強 李哲輝與楊博軒也跟進

中央社／ 台北25日電
台灣男雙組合王齊麟/邱相榤在德國羽賽開門紅。 新華社
BWF超級300等級的德國羽球公開賽，今天結束首日會內賽事，台灣男雙組合王齊麟/邱相榤李哲輝/楊博軒，雙雙順利都以直落2闖關，如願挺進16強。

目前在世界羽球總會（BWF）世界排名第11，同時也是台灣第1男雙組合的王齊麟/邱相榤，今天是生涯首度對壘排名第75名的蘇格蘭組合鄧恩（AlexanderDunn）、普林格（Adam Pringle）。

儘管雙方過去未曾交手，但王齊麟/邱相榤開賽就掌握優勢取得5比1領先，儘管一度被追平，不過他們靠著出色的輪轉，以及成功降低主動失誤後，在6比6時回敬一波11比5的攻勢拉開差距，順利以21比13收下首局。

第2局台灣組合記取教訓，靠著出色的發球、接發球，以及快速的平抽擋，成功壓制對手的進攻，先取得11比5的技術暫停領先，隨後分差越拉越大，以21比11直落2收下比賽勝利。

王齊麟賽後接受中央社訪問時表示，其實對手沒有像數據呈現的那樣好打，「過程中還是給我們很多考驗，不過這樣也很好，可以在比賽中過程慢慢將強度拉高，對接下來賽事也很有幫助。」

至於曾在2024年賽事奪冠的李哲輝/楊博軒，則是以21比16、21比15，擊敗蘇格蘭的雙胞胎兄弟檔馬修．格里姆利（Matthew Grimley）與克里斯多福．格里姆利（Christopher Grimley），完成對戰2連勝。

李哲輝提到，2次對壘都不是很好打，今天首局確實有些被對手限制住，幸好比賽後段開始找到解決方法，才能在第2局打得比較順。

