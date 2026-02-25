擊劍／洪莉翔亞青賽奪銅 連兩年登上頒獎台

中央社／ 台北24日電
在印尼舉行的亞洲青年擊劍錦標賽，台灣新星洪莉翔（右），24日在女子銳劍摘下個人銅牌，寫下連續兩年登上頒獎台紀錄，教練王三財（左）期許愛徒以前進名古屋亞運為目標。圖／教練王三財提供
在印尼舉行的亞洲青年擊劍錦標賽，台灣新星洪莉翔（右），24日在女子銳劍摘下個人銅牌，寫下連續兩年登上頒獎台紀錄，教練王三財（左）期許愛徒以前進名古屋亞運為目標。圖／教練王三財提供

在印尼舉行的亞洲青年擊劍錦標賽，台灣新星洪莉翔今天在女子銳劍摘下個人銅牌，連續2年登上頒獎台，教練王三財認為，愛徒這次整體技術發揮還不錯。

去年生涯首度踏上亞青層級頒獎台的洪莉翔，這次征戰熟悉舞台依舊繳出亮眼表現，不僅在16強擊敗中國選手江慧雙，更在8強以1分之差力退年僅15歲的新加坡新星LIM Xiao Xuan Jade，可惜挺進4強後以9比10不敵另名新加坡好手許渼薈，再度以銅牌作收。

指導教練王三財接受中央社採訪時分析，洪莉翔這次整體技術發揮算不錯，然而明顯感覺比去年更有壓力，甚至有些動作不敢做，有時候打得比較畏縮，其中8強戰被對手逮到機會追上來，所幸愛徒後段抱著不能輸的心態，不斷提升自身氣勢情況下，順利頂住壓力，保底站上頒獎台。

4強戰面對經驗更豐富、青年世界排名第4的許渼薈，洪莉翔一度位居領先，沒想到擋不住對手壓迫性強的氣勢，失去領先位置，不過洪莉翔依舊穩扎穩打，在正規時間結束後，雙方戰成9比9平手，可惜進入加賽的關鍵時刻，洪莉翔有點猶豫讓對手搶攻成功，錯失前進金牌戰機會。

洪莉翔連續兩年亞青賽以銅牌作收，王三財認為，仍看得出愛徒持續進步，尤其這次技戰術搭配得宜，期許洪莉翔接下來全力備戰6月在印度舉行的亞洲擊劍錦標賽，爭取前進名古屋亞運舞台。

亞運

延伸閱讀

德國羽賽／台將29組參賽 李哲輝、楊博軒拚賽史第2冠

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

跆拳道／劉侑芸世錦賽奪金 名古屋亞運添信心

擊劍新星李讓為運動幣抽籤 有預感抽到自己

相關新聞

足球／加盟中甲定南贛聯 台灣隊長陳柏良盼引領年輕選手持續邁進

「台灣隊長」陳柏良將在2026新賽季轉戰中國大陸甲級足球聯賽（中甲）定南贛聯足球俱樂部，球隊希望借重他的豐富經驗，為這支...

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 鄭怡靜不敵世界第2止步32強

WTT新加坡大滿貫賽今天進行女單32強，台灣一姐鄭怡靜面對世界排名第2的中國好手王曼昱，雖頑強抵抗，仍以9比11、11比...

世足賽／墨西哥瓜達拉哈拉暴力肆虐 主辦世界盃賽事安全受矚

瓜達拉哈拉這座城市上週末與墨西哥其他地區一同爆發幫派暴力事件，起因是軍方擊斃一名惡名昭彰的毒梟。如今，瓜達拉哈拉正忐忑不...

冬奧／「璃來龍」從絕望到逆轉奪金 NHK紀錄片感動日本

米蘭冬奧落幕，日本隊以24面獎牌創下歷來最佳成績，當中最引發話題的莫過於花式滑冰雙人組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一。N...

游泳／台灣第1人！混血泳將韓安齊NCAA200混奪冠

台美混血游泳女將韓安齊日前在NCAA東南聯盟冠軍賽的女子200碼混合式決賽，以1分53秒90逆轉奪冠，寫下台灣第1人紀錄...

德國羽賽／台將29組參賽 李哲輝、楊博軒拚賽史第2冠

BWF超級300等級的德國羽球公開賽今天開打，台灣共29組人馬從會內賽打起，在2024年奪冠的男雙李哲輝、楊博軒，以及曾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。