擊劍／洪莉翔亞青賽奪銅 連兩年登上頒獎台

在印尼舉行的亞洲青年擊劍錦標賽，台灣新星洪莉翔今天在女子銳劍摘下個人銅牌，連續2年登上頒獎台，教練王三財認為，愛徒這次整體技術發揮還不錯。

去年生涯首度踏上亞青層級頒獎台的洪莉翔，這次征戰熟悉舞台依舊繳出亮眼表現，不僅在16強擊敗中國選手江慧雙，更在8強以1分之差力退年僅15歲的新加坡新星LIM Xiao Xuan Jade，可惜挺進4強後以9比10不敵另名新加坡好手許渼薈，再度以銅牌作收。

指導教練王三財接受中央社採訪時分析，洪莉翔這次整體技術發揮算不錯，然而明顯感覺比去年更有壓力，甚至有些動作不敢做，有時候打得比較畏縮，其中8強戰被對手逮到機會追上來，所幸愛徒後段抱著不能輸的心態，不斷提升自身氣勢情況下，順利頂住壓力，保底站上頒獎台。

4強戰面對經驗更豐富、青年世界排名第4的許渼薈，洪莉翔一度位居領先，沒想到擋不住對手壓迫性強的氣勢，失去領先位置，不過洪莉翔依舊穩扎穩打，在正規時間結束後，雙方戰成9比9平手，可惜進入加賽的關鍵時刻，洪莉翔有點猶豫讓對手搶攻成功，錯失前進金牌戰機會。

洪莉翔連續兩年亞青賽以銅牌作收，王三財認為，仍看得出愛徒持續進步，尤其這次技戰術搭配得宜，期許洪莉翔接下來全力備戰6月在印度舉行的亞洲擊劍錦標賽，爭取前進名古屋亞運舞台。