桌球／WTT新加坡大滿貫賽 鄭怡靜不敵世界第2止步32強

WTT新加坡大滿貫賽今天進行女單32強，台灣一姐鄭怡靜面對世界排名第2的中國好手王曼昱，雖頑強抵抗，仍以9比11、11比9、4比11、5比11落敗，無緣挺進16強。

現年34歲、世界排名18的鄭怡靜，賽前和27歲的中國好手王曼昱交手6次，鄭怡靜全都吞敗，且6場比賽合計僅拿下4局。

今天雙方再度交鋒，2人在4比4平手後陷入拉鋸，形成你一分、我一分，只可惜在9比9平手時，鄭怡靜連失2分先丟首局。

第2局戰況依舊膠著，分差都不超過2分，只不過這次輪到鄭怡靜發揮，在雙方9比9平手時，先靠著一記挑打搶下局末點，隨後靠著招牌正手拍掃斜線得分，順利扳成1比1平手。

鄭怡靜在第3局持續加壓，只可惜幸運之神沒有站在她這邊，在2比3落後時，一記正手拍強攻眼看就要得分，王曼昱受迫下只能將球輕擋回桌，沒想到剛好擦到球桌側邊，幸運拿下分數。

鄭怡靜雖努力讓心情平復，但後續對手防守出色，讓鄭怡靜連續出現失誤，很快就讓出第3局。

第4局戰況如出一轍，鄭怡靜在3比5落後時，連續幾次反手拍都失誤，讓對手逐漸擴大優勢，就算在4比8喊了暫停也無力反撲，最終輸掉這場比賽。

台灣另一女單簡彤娟，今天同樣在32強出戰世界排名第13的韓國好手申裕斌，結果以2比11、8比11、7比11遭淘汰。