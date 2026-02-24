冬奧／「璃來龍」從絕望到逆轉奪金 NHK紀錄片感動日本

米蘭冬奧落幕，日本隊以24面獎牌創下歷來最佳成績，當中最引發話題的莫過於花式滑冰雙人組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一。NHK昨天播出「羈絆贏得的金牌，璃來龍兩人的軌跡」特輯，描繪兩人從「絕望到奇蹟」的過程，引發巨大迴響。

「璃來龍」從短曲第5名起跳，在長曲完成奧運史上最大的6.90分差逆轉，為日本奪下史上首面雙人滑冰金牌。除了精湛演出與技術之外，兩人多年累積的信任與默契，也深深打動全日本，引發「璃來龍」旋風。

短曲托舉出現失誤後，木原情緒低落，直到上場前仍止不住眼淚。木原在節目中回憶當下情況坦言，「抬起來的瞬間沒有問題，但在準備換位時感覺璃來滑落了一下，可能也是我身體動得太多。」

演出結束後，他被強烈的失落感吞沒，「那一刻真的覺得奧運獎牌已經沒了，所有累積的努力，好像在最後一刻化為烏有。」

這樣的木原，也讓三浦首次感受到搭檔的崩潰。她表示，「他在比賽中從來沒有哭過，那天卻一句話都說不出來。看到他的樣子，我心裡想，現在只剩我了，我一定要變得更堅強。」於是她持續鼓勵年長9歲的木原。

長曲比賽前，三浦對木原說，「今天，我是為了你而滑。」她解釋，「我不希望他再去想結果或金牌。一直以來都是他支撐我，所以那一刻覺得，接下來該換我來支撐他。」木原則感動回應，「過去一直是我帶著她往前走，但當我崩潰時，她卻這樣撐住我。我自然說出『那今天我們為彼此努力吧。』」

結果「璃來龍」以零失誤完成高難度連跳、拋跳與關鍵托舉。完成表演後，兩人跪倒在冰面上，相擁落淚，成為本屆賽事最具代表性的畫面之一。

兩人最終以158.13分刷新世界紀錄。三浦回憶看到分數時說，「全身起雞皮疙瘩，覺得一路累積的努力沒有白費。最讓我安心的是，原本流著悔恨眼淚的木原，他的眼淚終於變成了喜悅的眼淚。」

在節目中，奪金後的兩人吃著早餐，回顧短曲失誤。三浦笑著調侃，「（要比賽）長曲的那個早上，龍一嚼著菠菜都還在哽咽呢」，已經可以用輕鬆心態回顧那個近乎絕望的時刻。

雙人滑冰動作節奏快速、風險極高，稍有差池便可能造成重傷，但兩人的穩定度卻讓觀眾幾乎忘記危險存在。

「璃來龍」於2019年組隊，節目揭露了兩人首次試滑的珍貴畫面。嘗試扭轉托舉時，木原形容自己「像被雷打到一樣」；三浦也說，「是以往從未感受過的滯空時間」，瞬間感受到彼此的「相性」（契合度）。

經過7年的磨合，這份默契早已轉化為比語言更直接的身體記憶。三浦奪金後表示，「很多人告訴我，能遇見龍一是奇蹟。我對所有支持我們的人都充滿感謝。」

社群媒體也出現大量留言，稱讚他們展現出「只有完全信任才能完成的演出」。花式滑冰男女搭檔向來容易被過度解讀關係性，但三浦與木原所呈現的，是專業運動員之間深層的理解與合作。

兩人的場外互動同樣受到關注。頒獎時，木原一把抱起三浦移動，被粉絲暱稱為「木原運送」。兩人在節目中展露在加拿大訓練期間，一起買菜、鬥嘴的日常生活，相處像是家人般自然。

節目尾聲播出兩人的深度訪談。三浦談到木原時表示，「他很認真，很為別人著想，也會好好照顧自己，真的是為了滑冰而活的人。能一路一起努力走到現在，我真的覺得太好了。身邊有他像是理所當然的事，如果他不在，我會很困擾，就是那樣重要的存在。」

木原則這樣形容三浦，「不只是比賽，就算用任何形式，只要身體還能動，我都希望能和璃來多滑一天是一天。她真的是史上最棒的搭檔，我覺得除了璃來不可能再有別人。就算能重來一次人生、再選擇滑冰，我也一定會再次和璃來組隊。」

兩人的故事也在社群媒體掀起熱烈回響，網友紛紛留言，「太感人了，哭著看完」、「直接爆哭」、「感動到落淚，也得到繼續向前的勇氣」「彷彿命中注定相遇的兩人，那份羈絆真的令人動容，再次恭喜奪金！」。