游泳／台灣第1人！混血泳將韓安齊NCAA200混奪冠

台美混血游泳女將韓安齊日前在NCAA東南聯盟冠軍賽的女子200碼混合式決賽，以1分53秒90逆轉奪冠，寫下台灣第1人紀錄，她今天分享關鍵是不要放棄想贏的心。

全美大學體育聯盟（NCAA）東南聯盟冠軍賽，巴黎奧運游泳國手韓安齊在台灣時間22日登場的女子200碼（約183公尺）混合式決賽上演大驚奇，就算一路落後隊友史托爾（Campbell Stoll），沒想到韓安齊在最後的自由式突然暴衝，以0.02秒之差技壓隊友摘下冠軍。

韓安齊今天接受中央社採訪時指出，陸續在400碼（約366公尺）混合式勇奪第2名、200碼蛙式拿到第3名後，特別想在最後1個項目200碼混合式摘下冠軍，不過她知道平時一起訓練的隊友史托爾在前100碼會全力衝刺，因此有點擔心前面就落後很多。

韓安齊笑說，賽前還對教練打「預防針」，如果前100碼輸太多，不要對自己氣餒，然而當一跳下水的瞬間，韓安齊完全專注在自身表現上，直到最後25公尺轉身時，才發現距離史托爾沒有那麼遠，「可是後來重新看影片，其實落後蠻多的，但當下感覺就是有機會。」

逆轉如願拿到冠軍，韓安齊想要分享，不管落後多少都不要放棄想贏的心，因為永遠不知道自己能不能追得上，唯有相信自己、相信賽前制定的計畫，拚命游到最後一刻，「只要不放棄，事情永遠有機會。」