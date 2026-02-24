德國羽賽／台將29組參賽 李哲輝、楊博軒拚賽史第2冠

快訊

中央社／ 台北24日電

BWF超級300等級的德國羽球公開賽今天開打，台灣共29組人馬從會內賽打起，在2024年奪冠的男雙李哲輝、楊博軒，以及曾完成男單2連霸的周天成，都將力拚重新站上頒獎台。

羽球世界聯盟（BWF）舉辦的超級300德國羽球公開賽，總獎金25萬美元（約新台幣786萬元），賽事從1955年開辦，歷史相當悠久。台灣男單一哥周天成曾在2016、2017年完成2連霸，而李哲輝、楊博軒則在2024年獲得男雙金盃。

今天首日賽事將先進行資格賽，分別會在男單、女單、男雙、女雙、混雙各取出4組名單晉級會內賽。

大會今天也將舉行部分雙打的會內賽事，台灣包括王齊麟與邱相榤、李哲輝與楊博軒、李芳至與李芳任等人都會出賽。

王齊麟在接受中央社訪問時表示，雖然在台灣過年吃得有點多，但該做的訓練和重訓也沒有少，只是一段時間沒有比賽了，應該還是需要上場才能感受到不一樣的感覺。

王齊麟也透露，預計3月下旬老婆肚子裡的小孩就要出生，「這陣子都很辛苦她，加上我又要展開歐洲連戰，只要有時間，我都會盡量視訊陪老婆聊聊天，關心一下她的身體狀況。」

根據籤表，王齊麟、邱相榤首輪32強將對上蘇格蘭組合鄧恩（Alexander Dunn）、普林格（AdamPringle）。

重回幸運地的李哲輝、楊博軒，首輪將對上同樣來自蘇格蘭的雙胞胎兄弟檔馬修．格里姆利（MatthewGrimley）與克里斯多福．格里姆利（ChristopherGrimley）。

