冬奧／瑞士奪牌破本國紀錄 冬季運動掀熱潮

冬奧瑞士隊。 歐新社
瑞士在2026米蘭冬奧奪牌創新高，全國剛好碰上中小學運動假，滑雪熱潮全面升溫。各州錯開放假，分散人潮，費用雖漲，但上山人數未減，賽事佳績帶動民眾冬季運動，也蓄積新秀國手潛在能量。

瑞士今年在冬季奧運上的表現超乎各界預期，以6金9銀8銅的佳績刷新該國歷來奪牌數紀錄。當全國沉浸在冬奧熱潮之際，各州中小學也正值運動假期，不少家庭與學校社團帶著孩子上山，親身體驗並學習各項冬季運動。

瑞士聯邦體育局（Bundesamt für Sport）資料顯示，自第二次世界大戰結束、冬季觀光產業興起以來，瑞士便採取分區錯開高峰時段的運動假制度，假期自1月下旬延續至3月中旬。各地方政府可自行決定放假時間，以分散人流，避免全國民眾同時湧入山區，減輕飯店、滑雪場與交通系統的負荷，也為地方觀光帶來可觀商機。

根據瑞士廣播電視台（SRF）報導，自2025年12月起，瑞士境內滑雪費用較往年上漲約6%，但選擇留在國內滑雪或從事其他冬季運動的人數並未明顯減少。

中央社記者採訪一名居住在蘇黎世、育有兩名子女的父親Thomas Wyss，他表示，並非所有家長都有時間與經濟能力親自帶孩子上山滑雪，他與太太皆需工作，因此為孩子報名由市政府主辦的滑雪營隊，夫妻倆照常上班，孩子白天參加課程學習滑雪；公辦營隊的費用相對親民，多數家庭都能負擔。

此外，瑞士媒體「每日廣訊報」（Tages-Anzeiger）指出，2月14日至22日期間，全國同時約有480萬人在山區度過滑雪假期。儘管全國設有約1900座滑雪纜車與索道設施，熱門時段仍難免出現人潮擁擠的情況。冬季運動為瑞士熱門運動，冬奧賽事的佳績更帶動人們冬季運動，增加未來優秀國手的基本數量。

