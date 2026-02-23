桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒男單首輪直落三過關

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽，「台灣一哥」林昀儒今天在男單首輪花費不到25分鐘，以3比0擊敗法國好手巴德（Lilian Bardet），順利挺進次輪。

大滿貫（WTT Smashs）是WTT除總決賽外等級最高的賽事，1年僅舉辦4場比賽，而這次在總獎金155萬美元（約新台幣4900萬元）的新加坡大滿貫賽，台灣「沉默刺客」林昀儒單打、混雙「雙線出擊」，其中與台灣女將鄭怡靜搭檔混雙榮膺第4種子，單打則名列第8種子。

在混雙16強爆冷落敗情況下，世界排名第8的林昀儒緊接著征戰單打賽事，首輪對戰世界排名49名的法國好手巴德，林昀儒此役首局開打後展現宰制力，幾乎都能牢牢掌握節奏，並未遭遇太多挑戰，終場以11比6、11比6、11比5獲勝，下一輪將面對瑞典好手卡森（Kristian Karlsson）。

至於世界排名46名的台灣好手馮翊新，男單首輪挑戰第13種子的法國好手李布隆（Alexis Lebrun），前兩局皆讓出後，第3局錯失1個局點機會，導致再以10比12無緣晉級。

年僅18歲的台灣新星葉伊恬則與中國女將何卓佳激戰逼近40分鐘，終場以5比11、6比11、11比8、11比13吞敗。