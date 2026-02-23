足球／健身工廠盃27日楠梓開踢 104隊齊聚港都競技

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「2026健身工廠盃」足球賽將於2月27日至3月2日，一連4天於高雄楠梓足球場盛大舉行，來自北中南東的校隊與俱樂部共計104支隊伍齊聚港都，展開跨區對決。這場匯集全台青訓能量的年度賽事，不僅是新賽季的重要試金石，更被視為觀察台灣基層足球發展的重要舞台。

「2026健身工廠盃」規模再創新高，參賽隊伍橫跨各縣市，校隊與俱樂部體系同場較勁，呈現台灣青訓多元發展樣貌。四天密集賽程，考驗球員體能與戰術應變，也讓楠梓足球場成為全台青少年足球實力的縮影。主辦單位柏文健康事業表示，希望透過健身工廠盃打造穩定的品牌賽事平台，讓更多年輕足球員累積實戰經驗，為未來升學與職業發展奠定基礎。

本屆賽事能順利舉行，柏文健康事業特別感謝各界夥伴鼎力支持，包括：高雄市政府經濟發展局、御膳國際、冠美鋼筋組裝工程、尚觀地產開發、頻譜電子工業、冠億建設、都市建設、喬山健康科技股份有限公司、大魯閣實業、旺來興、柏仁醫院、享溫馨等單位共同贊助支持，為台灣青少年足球發展注入關鍵資源與能量。

期盼透過健身工廠盃持續深化基層足球交流平台，讓校隊與俱樂部彼此觀摩切磋，提升整體競技水準，也讓更多家庭走進球場，感受運動帶來的團隊精神與成長價值。2月27日至3月2日，歡迎關心青少年足球運動發展的民眾蒞臨楠梓足球場，共同見證這場屬於全台青訓世代的熱血盛會。

