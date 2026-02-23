MLB／史布林格穿美國冰球隊球衣練打 日媒對春訓氣氛感到困惑

藍鳥隊春訓營今天出現難得畫面，明星外野手史布林格（George Springer）竟然穿上美國冰球隊的球衣練習打擊，官網形容當地時間周日早上都是冰球的天下，位於佛羅里達州的訓練基地擠滿加拿大、美國支持者，還有一些人只是好奇，想要知道這一切到底是怎麼回事。

美國、加拿大今天在米蘭科爾蒂納冬季奧運冰球賽金牌戰對決，兩隊一路拚到延長賽，美國前鋒休斯（Jack Hughes）攻進致勝分，終場以2：1險勝，暌違46年再度奪金。

George Springer repping Team USA after their gold medal win. 👀🇺🇸



(🎥: @KeeganMatheson) pic.twitter.com/yAuTq4RnRG — theScore (@theScore) February 23, 2026

史布林格熱愛冰球，雖然效力加拿大球隊，但全力支持祖國獲勝，在休斯進球那一刻欣喜若狂，不久後從更衣室衝出來，乾脆直接穿著美國隊球衣走進球場，和投手高斯曼（Kevin Gausman）進行投打練習，官網透露：「他今晚可能就穿著這件球衣睡覺了。」

去年世界大賽是史上第3次「美加大戰」，道奇隊打滿7場扳倒藍鳥，成為本世紀首支完成2連霸的球隊，不料加拿大女子、男子冰球隊都在本屆冬運金牌戰不敵美國；藍鳥官網指出，對於數百萬加拿大冰球迷來說，這是令人心碎的早晨，在藍鳥更衣室和附近球場，卻能感受到各種不同的情緒，有人心碎、有人欣喜，還有一些人困惑。

藍鳥春訓營也出現一些日本媒體，官網透露這些記者很快就意識到，對周圍的加拿大人來說，這場冰球大戰有多重要；當休斯在延長賽進球後，一位日媒成員認為「這並非世界末日」，立刻有人向他保證「實際上非常接近」。

史布林格在春訓營大喊「我們做到了」，隨後披上美國隊球衣練打一事，也成為NHL職業冰球聯盟官網的焦點新聞；有美國媒體指出，下一場「美加大戰」最快就是3月世界棒球經典賽，但兩隊在預賽不同組，除非都闖進八強才有機會碰面。