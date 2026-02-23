快訊

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

烏克蘭無人機入俄 大批陸客滯留莫斯科機場10小時

MLB／史布林格穿美國冰球隊球衣練打 日媒對春訓氣氛感到困惑

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
史布林格。 美聯社
史布林格。 美聯社

藍鳥隊春訓營今天出現難得畫面，明星外野手史布林格（George Springer）竟然穿上美國冰球隊的球衣練習打擊，官網形容當地時間周日早上都是冰球的天下，位於佛羅里達州的訓練基地擠滿加拿大、美國支持者，還有一些人只是好奇，想要知道這一切到底是怎麼回事。

美國、加拿大今天在米蘭科爾蒂納冬季奧運冰球賽金牌戰對決，兩隊一路拚到延長賽，美國前鋒休斯（Jack Hughes）攻進致勝分，終場以2：1險勝，暌違46年再度奪金。

史布林格熱愛冰球，雖然效力加拿大球隊，但全力支持祖國獲勝，在休斯進球那一刻欣喜若狂，不久後從更衣室衝出來，乾脆直接穿著美國隊球衣走進球場，和投手高斯曼（Kevin Gausman）進行投打練習，官網透露：「他今晚可能就穿著這件球衣睡覺了。」

去年世界大賽是史上第3次「美加大戰」，道奇隊打滿7場扳倒藍鳥，成為本世紀首支完成2連霸的球隊，不料加拿大女子、男子冰球隊都在本屆冬運金牌戰不敵美國；藍鳥官網指出，對於數百萬加拿大冰球迷來說，這是令人心碎的早晨，在藍鳥更衣室和附近球場，卻能感受到各種不同的情緒，有人心碎、有人欣喜，還有一些人困惑。

藍鳥春訓營也出現一些日本媒體，官網透露這些記者很快就意識到，對周圍的加拿大人來說，這場冰球大戰有多重要；當休斯在延長賽進球後，一位日媒成員認為「這並非世界末日」，立刻有人向他保證「實際上非常接近」。

史布林格在春訓營大喊「我們做到了」，隨後披上美國隊球衣練打一事，也成為NHL職業冰球聯盟官網的焦點新聞；有美國媒體指出，下一場「美加大戰」最快就是3月世界棒球經典賽，但兩隊在預賽不同組，除非都闖進八強才有機會碰面。

冰球 藍鳥

延伸閱讀

MLB／龍恩返台計畫暫未更動 春訓左手肘痠痛仍需休息

冬奧／美加關係緊張 冰球決賽成「世仇之戰」

MLB／官網點名30隊開季名單黑馬 中華隊國手費爾柴德入列

經典賽／受到冬奧冰球金牌激勵 史肯斯期待另一個「冰上奇蹟」

相關新聞

MLB／史布林格穿美國冰球隊球衣練打 日媒對春訓氣氛感到困惑

藍鳥隊春訓營今天出現難得畫面，明星外野手史布林格（George Springer）竟然穿上美國冰球隊的球衣練習打擊，官網...

冬奧／「璃來龍」再締造話題 冬奧閉幕式重現高舉經典畫面

在米蘭冬奧花式滑冰雙人項目為日本奪下史上首面金牌的三浦璃來與木原龍一「璃來龍」組合，賽後話題持續延燒，從閉幕式的高舉畫面...

冬奧／米蘭冬奧吃很大 日吞365公斤義大利麵、1.2萬片披薩

冬季奧運選手多能吃？米蘭-科爾蒂納冬季奧運執行長瓦尼耶今天透露：他們每天吃進約60公斤帕達諾（Grana Padano）...

冬奧／美加關係緊張 冰球決賽成「世仇之戰」

川普政府與加拿大關係緊張之際，米蘭冬奧男子組冰上曲棍球冠軍爭霸賽成了一場「宿怨之戰」(Grudge Match)，最後美...

冬奧／歌舞表演、絢麗煙火中閉幕 米蘭交棒法國阿爾卑斯

2026年米蘭冬季奧運22日晚間於古羅馬圓形劇場舉行閉幕式，在歌舞表演與絢麗煙火中，為橫跨山區與城市的兩周賽事畫下句點，...

冬奧／NBC押對寶收視率12年來最高 比北京冬奧成長94%

國家廣播公司(NBC)在2014年斥資77.5億元買下2032年之前所有奧運賽事的美國轉播權。四年前的北京冬奧，令人質疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。