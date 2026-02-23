冬奧／「璃來龍」再締造話題 冬奧閉幕式重現高舉經典畫面

在米蘭冬奧花式滑冰雙人項目為日本奪下史上首面金牌的三浦璃來與木原龍一「璃來龍」組合，賽後話題持續延燒，從閉幕式的高舉畫面，到社群媒體爆紅的「五環奇蹟照」，人氣一路攀升，預料將成為日本廣告業界爭搶的新寵兒。

冬奧閉幕典禮於22日晚間在世界遺產古羅馬競技場登場，日本選手與相關人士共52人出席，旗手由速滑選手森重航，以及花式滑冰女子銀牌得主坂本花織共同擔任。兩人手持日本國旗入場，坂本笑容滿面，氣氛輕鬆歡樂。

而「璃來龍」再度成為全場焦點，木原如同比賽時將三浦高高舉起，讓她從高處拿起手機拍攝會場，互動自然。事實上，兩人早在2022年北京冬奧閉幕式就曾上演相同動作，此次再度重現，讓觀眾留下深刻印象。

回顧本屆賽事，「璃來龍」在短曲僅排名第5的不利情勢下迅速調整心態，長曲打破世界紀錄，上演大逆轉勇奪金牌，戲劇性過程成為話題。長曲結束後，三浦擁抱木原的畫面在社群媒體瘋傳，如今仍是三浦的X與Instagram帳號頭像。

三浦璃來與木原龍一奪金賽後相擁畫面成為兩人IG頭像。 三浦璃來IG

昨天表演滑時，三浦服裝背後拉鍊沒有拉好，木原自然替她化解的貼心瞬間，也讓網友直呼「關係真的很好」、「讓人更想支持他們」。

頒獎典禮上，木原抱著三浦上下頒獎台的固定橋段，更被粉絲暱稱為「木原運送」。木原曾透露，這麼做只是希望「不要讓三浦受傷」，被盛讚「根本就是王子」。此外，三浦在團體賽因對高分感到驚訝，從座位跌落的可愛反應，也進一步圈粉。

三浦今天在Ｘ上傳的照片，再次掀起熱潮。這張照片於選手村的奧運五環標誌前拍攝，畫面中三浦高高躍起、雙腳劈開，剛好與五環頂端重疊，看起來宛如「坐在五環上」。三浦也揭曉真相，「看起來好像是坐在五環上，但其實是龍一拋起來的！！」由於高度、角度與時機完美重合，才捕捉到這張「奇蹟照」。

該照片已經突破32萬個讚，轉發超過2萬5000次；在Instagram也累積超過26萬個讚，擴散速度持續攀升。

三浦璃來與木原龍一在表演賽中做出美妙演出。 歐新社

隨著奪金話題與暖心互動不斷發酵，廣告業界也開始高度關注這對搭檔。

日媒Sponichi Annex報導，相關人士指出，兩人傳遞的深厚信賴感獲得觀眾一致好評，也受到廣告業界的高度關注。一名廣告代理商相關人士表示，「各家企業可能都想要採用他們拍攝廣告，恐怕會上演爭奪戰」。

相關人士指出，廣告內容上可能會主打兩人的羈絆與信任，「像是需要強調顧客信賴關係的大型保險公司，很可能會鎖定他們。」他也推估，年度代言合約的行情約落在3000萬至4000萬日圓（新台幣610萬至810萬元）左右。

從賽場上的驚天逆轉，到頒獎典禮的「木原運送」及閉幕式的高舉畫面，以及社群爆紅的「五環奇蹟照」，「璃來龍」不僅為日本花滑寫下新頁，也以兩人之間真摯的默契持續擴大影響力。