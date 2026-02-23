跑酷場進公園 專家提醒安全性配套需到位

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市政府首座跑酷場域落腳汐止，設在台鐵五堵站附近的高架鐵軌下方空間，今年1月15日起開放民眾使用。記者邱瑞杰／攝影
隨著雙北陸續設置跑酷場與大型攀爬設施，特色公園愈來愈強調挑戰性與多元運動功能，但也引發家長對安全與適齡性的討論。對此，專家指出，跑酷並非單純遊具，而是帶有運動屬性的高風險活動，場地規畫與使用管理必須同步到位，才能在「跑酷」與「安全」之間取得平衡。

輔仁大學體育室主任余泳樟表示，跑酷起源於歐洲，強調運用身體能力結合環境障礙進行全身性運動，帶有一定挑戰性與冒險性。若以公園型態設置跑酷場，首要考量應是設施難度與安全性的平衡，包括手腳可接觸面的材質、防滑設計、落地緩衝，以及高度與間距是否符合不同年齡層使用需求。他指出，跑酷屬於較具風險的運動項目，場地應明確標示使用規則與適齡建議，建立「主動告知與自主承諾」機制，避免日後發生意外時產生認知落差。

余泳樟也說，目前國內外並無專屬於跑酷場的場地安全規範，多半只能比照一般遊戲設施或其他運動場地標準進行設計，因此更需在管理與教育面補強。他認為，跑酷屬全身性運動，對兒童的協調性、爆發力與心理素質都有正面幫助，不應因風險就全面排斥，而是應在更安全且有規範的環境下，讓孩子從低高度、低難度開始練習，逐步建立身體控制與風險判斷能力。

台體大主秘陳添丁說，樂見特色公園的存在，但必須讓民眾知道場地的定位，面對跑酷或是攀爬等有挑戰設備，可從低層次、低高度開始，讓孩子熟悉如何運用自己身體，像闖關一樣，一層層練習和體驗。

一旦公部門設置的遊戲區意外發生，外界常會檢討是遊戲設施太危險，陳添丁說，遊戲場不應一味走回安全的罐頭路線，應協助孩子認識自身能力來面對挑戰與探索，但也必須做好配套，包括場地的標示、難度分級、建議的練習順序、容納人數等，讓使用者能清楚遵循，也可搭配教練、課程等資源。

新北市政府首座跑酷場域落腳汐止，設在台鐵五堵站附近的高架鐵軌下方空間，今年1月15日起開放民眾使用。記者邱瑞杰／攝影
