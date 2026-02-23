冬奧／「謝謝義大利帶來神奇奧運！」 國際奧會主席：為未來樹立新典範

2026米蘭－科爾蒂納冬季奧運今天在歌舞聲中落幕，國際奧林匹克委員會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）盛讚本屆賽事開創了「新型態的冬季奧運」。

法新社報導，為期16天的冬奧賽場綿延義大利阿爾卑斯山（Alps）廣大地區，柯芬特里在義大利北部城市維洛那（Verona）圓形競技場舉行的閉幕式上對本屆主辦方說，「你們打造了一種全新的冬季奧運，並為未來樹立了新典範」。

柯芬特里說：「謝謝義大利，帶來這屆神奇的奧運！」

在她致詞後，米蘭和科爾蒂納戴比索（Cortinad'Ampezzo）兩座城市的聖火熄滅，象徵冬奧正式落幕。2030年冬奧將由法國阿爾卑斯山地區接棒，奧林匹克會旗稍早已交接給下屆主辦方。

2030年冬奧預計採用類似藍圖，利用多座既有場館，以降低對環境的衝擊。

挪威越野滑雪名將克萊博（Johannes Klaebo）在閉幕式獲頒他於本屆冬奧奪下的6面金牌之一，這不僅是他生涯第11金，同時也刷新個別運動員於單屆冬奧奪得最多金牌的紀錄。

路透社報導，閉幕式主題為「行動之美」（Beautyin Action），由知名的義大利芭蕾舞者羅貝托．波利（Roberto Bolle）領銜演出，以頌揚義大利藝術與體育成就。DJ兼製作人蓋比．彭特（Gabry Ponte）也登台演出，炒熱現場氣氛。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也現身這座以舉辦歌劇與流行音樂會聞名的羅馬圓形競技場。

梅洛尼在社群平台X發文說：「奧運帶給我們難忘的情感與自豪，這份感受將長存義大利。」她還說，主辦奧運賽事「為整個國家帶來榮耀」。

位於維洛那市中心的競技場周邊維安嚴密，設置路障限制進出，還有直升機空中盤旋。這座義大利北部城市因英國文豪莎士比亞（William Shakespeare）的經典作品「羅密歐與茱麗葉」（Romeo and Juliet）而聲名遠播。

在閉幕式登場前數小時，數以百計示威者在維洛那上街遊行，抗議與冬奧相關的房價上漲與環境疑慮。由多個大學團體與民間組織發起的「奧運？不了，謝謝」（Olympics? No thanks）集會反對舉辦這類賽事，認為其破壞森林、在脆弱土地上大量興建混凝土建設，並加劇社會不平等。

隨著賽事結束，冬奧獎牌榜塵埃落定，閉幕式氣氛顯得輕鬆自在。

維洛那市長湯瑪西（Damiano Tommasi）表示，在如此具歷史意義的場地舉行閉幕典禮，「在奧運史上前所未見」。

他補充說：「對我個人而言，這鼓勵我計劃推動義大利申辦夏季奧運。義大利已經太久沒有舉辦夏季奧運了。」羅馬曾於1960年主辦夏季奧運。

在最後比賽項目中，中美混血滑雪好手谷愛凌終於在自由式滑雪女子U型場地技巧項目奪下金牌；此外，美國隊也在加時賽力克加拿大，46年來首度摘下男子冰球奧運金牌。

美國總統川普在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文祝賀：「恭喜我們偉大的美國冰球隊。他們贏得金牌。哇！多麼精彩的一場比賽！」

本屆冬奧，挪威以18金、總計41面獎牌居首；美國以12金排名第2；荷蘭與地主國義大利同為10金。