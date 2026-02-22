冬奧／兩周賽事在歌舞聲中落幕 2030年法國阿爾卑斯接棒

快訊

中央社／ 義大利維洛納22日綜合外電報導
義大利今天將於古老的維洛那（Verona）圓形競技場舉行冬季奧運閉幕式，為兩週精彩的奧運賽事劃下句點。路透
義大利今天將於古老的維洛那（Verona）圓形競技場舉行冬季奧運閉幕式，為兩週精彩的奧運賽事劃下句點。2030年冬奧將由法國阿爾卑斯山地區接棒。

路透社報導，這場名為「行動之美」的冬奧閉幕式預定當地今天晚上8時30分（台灣時間23日清晨3時30分）舉行，由知名的義大利芭蕾舞者羅貝托．波利（Roberto Bolle）領銜演出，以頌揚義大利藝術與體育成就。

義大利歌手阿基里．勞洛（Achille Lauro）與DJ、製作人蓋比．彭特（Gabry Ponte）也會炒熱現場氣氛，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）將親自到現場觀禮。

閉幕式天候狀況良好，氣象預報不會下雨。閉幕式的門票價格自950歐元（約新台幣3萬5400元）起跳，最高達2900歐元（約新台幣10萬8300元）。

本屆冬季奧林匹克會運動會由米蘭（Milan）及柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）兩個城市共同主辦，國際奧林匹克委員會（IOC）新任主席柯芬特里（Kirsty Coventry）肯定本屆冬奧圓滿成功，地主國義大利代表隊獎牌數也打破紀錄。

本屆冬奧2月6日在米蘭聖西羅球場（San Sirostadium）揭幕以來，國際間政治緊張關係也浮上枱面，當時美國副總統范斯（JD Vance）遭嘘聲對待，以色列隊也受到零星噓聲。米蘭與柯蒂納戴比索2個主辦城市的奧運聖火自開幕式以來持續燃燒。

冬奧聖火預計將於今天熄滅，並在3月6日至15日帕奧賽事期間再次點燃。

義大利主辦單位將正式把主辦權交給2030年冬季奧運舉辦地法國阿爾卑斯山（French Alps）。

