桌球／WTT新加坡大滿貫賽 鄭怡靜驚險勝自家人晉32強

台灣女子桌球一姊鄭怡靜今天在WTT新加坡大滿貫賽首輪64強，以9比11、11比7、7比11、11比7、11比6，驚險逆轉擊敗自家人李昱諄，如願挺進32強。

現年34歲的鄭怡靜，世界排名第19名，李昱諄則是28歲、世界排名第55名，雙方賽前在2023年的杜哈挑戰賽16強首度交鋒，當時鄭怡靜以3比0過關。

今天雙方二度交手，沒想到鄭怡靜意外陷入苦戰，首局前段雙方陷入拉鋸，形成你一分、我一分的狀況，雖然鄭怡靜在比賽尾聲一度取得8比6的優勢，但隨後被李昱諄反打一波5比1攻勢，先收下首局。

第2局，鄭怡靜找回進攻主動權，在雙方4比4平手時，靠著招牌正手拍強攻連得6分，順利取得6個局末點後扳回1局。

第3局開賽鄭怡靜再度取得4比1優勢，但隨後幾次回擊球失誤，又讓李昱諄追平、超前，鄭怡靜苦吞失利，丟掉第3局被對手聽牌。

第4、5局，鄭怡靜及時回穩，尤其在自己發球時的分數幾乎穩穩拿下，這2局合計鄭怡靜在發球時拿了8分，而對手李昱諄的發球時，鄭怡靜更是拿了14分，才能完成這場有驚無險的逆轉秀。

鄭怡靜和李昱諄過往在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽的女雙都有不錯表現，2024年獲得亞軍，去年則是止步4強，但今年各自在女單打拚，並未在女雙合作。