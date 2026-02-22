冬奧／「璃來龍」金牌組合華麗謝幕！木原龍一表演賽上神救援展默契

日本雙人花式滑冰選手三浦璃來與木原龍一的「璃來龍」金牌組合21日舉行表演賽途中，臨機應變處理服裝拉鍊的小插曲，再度展現兩人絕佳默契；女子銀牌得主坂本花織則是深情告別奧運舞台，為米蘭冬奧花滑賽事留下令人難忘的一幕。

產經新聞、每日新聞報導，日本在表演賽共派出3個項目的獎牌得主、合計6人參演。「璃來龍」兩人隨著美國人氣歌手賈斯汀（Justin Timberlake）的樂曲登場，展現招牌的扭轉托舉（Twist Lift）與死亡迴旋（Death Spiral），炒熱全場氣氛。

演出中，三浦向觀眾揮手互動，尾聲木原抓住三浦單腳華麗旋轉，將全場氣氛推至最高潮。

表演途中出現一段小插曲，木原察覺三浦服裝背後拉鍊沒有拉好，立刻在編舞動作間臨機應變、若無其事地替她拉好，展現充滿默契的「神救援」。

三浦事後接受媒體訪問時笑說，「真的好開心，不過其實我忘了拉背後的拉鍊，是龍一在演出途中發現，然後在中段跳舞的時候幫我拉上的。」

呼應長曲逆轉奪金當天，三浦安慰落淚的木原時，曾經留下「今天我是姊姊」的名言，木原也幽默回應媒體，「今天換我當哥哥了。」

回顧這場奧運之旅，三浦形容這個舞台是「所有選手夢想的地方，是無可取代的存在」，木原則笑著表示，「雖然也有辛苦的時候，但最後真的很開心，是很特別的地方。」

三浦補充說，「這真的是一屆非常棒的奧運。」木原則說，「我學到了直到最後都不放棄的重要性。」

至於接下來的安排，木原表示，「現在腦袋是空的，什麼都還沒想。」三浦則是說，「首先想要把這次的成果向大家報告，同時好好珍惜和家人相處的時間。」

壓軸謝幕時，兩人與女子單人花滑銀牌得主坂本花織一同鞠躬、觸摸冰面向賽場致意。三浦表示，「就是抱著感謝的心情，我們3個一起，把感謝傳達給這片冰。」

談到這屆奧運讓更多日本觀眾認識雙人滑冰，木原坦言這正是兩人的重要目標之一，「如果能透過這次奧運，讓更多人知道雙人滑冰，我會非常開心，也會覺得我們一路努力走來是有意義的。」

展望未來，木原直言，希望日本雙人滑不要在這一代止步，「想讓更多、更多人認識雙人滑冰，也希望有一天能像單人滑冰一樣，讓日本被稱為『雙人花滑強國』。」

坂本花織在表演賽中帶來由前冰舞選手小松原美里編排的新節目，隨電影「大娛樂家」名曲A MillionDreams自由伸展滑行。即將於本賽季結束後引退的坂本花織表示，「除了傳達至今的感謝，也想在最後讓大家看到我一路走來的努力。」

隨著表演賽落幕，米蘭冬奧花式滑冰項目也正式劃下句點。