桌球／WTT新加坡男雙賽 馮翊新、郭冠宏首輪落敗

台灣桌球男子雙打組合馮翊新、郭冠宏，今天在WTT新加坡大滿貫賽首輪32強，以3比11、11比9、6比11、2比11，不敵持外卡參賽的法國杜爾與布爾拉索，無緣挺進下一關。

現年23歲的馮翊新和年僅17歲郭冠宏，曾在去年10月合力拿下世界桌球職業大聯盟（WTT）倫敦球星挑戰賽男雙冠軍，當時就備受外界期待。

今天2人再度合體在更高等級的新加坡大滿貫賽亮相，這也是他們生涯首度對壘法國組合杜爾（EstebanDorr）、布爾拉索（Florian Bourrassaud）。

首局台灣組合慢熱未能進入狀況，很快就以0比5落後，隨後對手又一波5比2攻勢直接取得局末點，馮翊新、郭冠宏僅撐了6分鐘就落敗。

第2局台灣組合全力反撲，在比賽中段5比6落後時，靠著出色的銜接組合，打出一波5比0攻勢，取得4個局末點後，順利拿下也追回1局。

不過進入第3、4局，馮翊新和郭冠宏意外陷入完全遭封鎖的情況，兩局都是開賽就被對手拉開比數，尤其第4局很快就陷入2比8落後，最終無力回天。

馮翊新和郭冠宏在第3、4局的發球效率不佳，2局合計在自己的發球時僅拿下1分，出現過多的受迫失誤也是落敗主因。

去年的WTT新加坡大滿貫賽，台灣靠著林昀儒、高承睿獲得亞軍，寫下台灣在此賽事獲得的最佳男雙成績，只可惜今年無緣續創佳績。