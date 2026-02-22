足球／FIFA主席出席和平理事會 IOC稱未違反政治中立

國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）本週出席和平理事會首次會議，與美國總統川普和其他國家元首同台，並未違反奧林匹克憲章保持政治中立的規定。

路透社報導，國際足總主席英凡提諾同時也是國際奧會成員，他19日參加聚焦於加薩重建工作的和平理事會（The Board of Peace）會議。該理事會致力於在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）解除武裝後重建加薩。

國際奧會發言人說：「國際奧會一直與國際足球保持聯繫。我們了解國際足總正在透過足球，支持巴勒斯坦自治區加薩的全面體育復甦投資計畫，提供體育基礎設施、教育與菁英發展建議。」

發言人說：「這完全符合國際體育總會的角色。國際奧會也透過我們的發展機構『奧林匹克團結組織』（Olympic Solidarity），一直且持續地支持這個地區的體育發展。」

奧林匹克憲章（Olympic Charter）規定，成員必須始終獨立於商業與政治利益之外行事，也不得接受「來自政府、組織或其他政黨方面，任何可能干預他們行動與投票自由的委託或指示」。

川普成立的和平理事會備受爭議，成員包含以色列，卻不見巴勒斯坦代表，川普還暗示和平理事會最終將處理加薩以外的挑戰，引發各界擔憂理事會將削弱聯合國作為全球外交與衝突解決主要平台的角色。

英凡提諾與數名國家元首同台亮相，並戴著印有「美國」（USA）字樣與45-47數字的紅色棒球帽。這些數字指的是川普非連續的兩任總統任期。

英凡提諾也向和平理事會展示FIFA合作協議，內容包括在加薩學校與住宅區附近興建50座迷你球場、在多個地區興建5座標準球場、一所先進的FIFA學院，以及一座可容納2萬人的新國家體育館。

美國將與墨西哥和加拿大共同主辦今夏的世界盃（World Cup）足球賽，川普已與英凡提諾見過數次面，還在去年12月獲頒FIFA首屆和平獎，國際足總當時表示，這是在表彰川普在全球多處衝突熱點促進對話與緩解緊張情勢的努力。

2028年夏季奧運將於洛杉磯舉行，但2025年當選國際奧會主席的柯芬特里（Kirsty Coventry）尚未與川普會面。