冬奧／林欣蓉搭檔林頌恩女子雙人雪車 無緣決賽

中央社／ 台北22日電
台灣女子雪車好手林欣蓉與搭檔林頌恩。 美聯社
台灣女子雪車好手林欣蓉今天與搭檔林頌恩，在米蘭冬奧雙人雪車第3趟雖拚出59秒03成績，但仍以2分56秒77的總成績排在第25名，無緣晉級第4趟決賽。

米蘭冬季奧運是台灣史上首度取得女子雪車參賽權，其中林欣蓉在單人雪車僅以0.08秒差距無緣晉級決賽；而她與學妹林頌恩組成的雙人雪車，在日前第1、2趟，受到失誤影響成績不如預期。

今天第3趟，2人仍舊努力希望拚進決賽，只可惜最終仍以59秒03成績作收，最終就以前3趟加總時間的2分56秒77，排在第25名，無緣擠進前20名晉級的第4趟決賽。

林頌恩賽前受訪時提到，第3趟目標就是先求平安順利完賽，看看能不能再創造一次最佳成績，「只可惜還是差了那麼一點，不過能完成這第一次冬季奧運，還是獲得相當多經驗。」

林欣蓉與林頌恩雙人雪車，仍以第1趟成績最佳，不論是出發時間的5.49秒，以及結束時間的58秒65，都是3趟中最快成績。最終金牌由德國組合諾爾特（Laura Nolte）、萊維（Deborah Levi）拿下。

2026年義大利米蘭-柯蒂納冬季奧運會，台灣代表隊僅剩下余睿將於今天下午5時，在越野滑雪的「女子50公里集體出發賽」登場，這是她本屆參加的第4個項目。

義大利米蘭-柯蒂納冬季奧運會閉幕典禮，預定在台灣時間明天凌晨3時30分舉行，依照籌委會規定，台灣包括總領隊林廷芳，以及掌旗官余睿，選手林欣蓉、林頌恩、李宇翔共5人參加。

冬奧

