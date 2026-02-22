快訊

三重運動中心升級再出發 智慧健身專區進駐 明起至3/8試營運全館免費

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
三重運動中心游泳池新增氣泡床，強化放鬆機能。圖／新北市體育局提供
新北市體育局推動國民運動中心整體升級，三重國民運動中心重新整修後，將在2月23日至3月8日試營運，期間全館設施與課程全面開放免費體驗。整修優化多項硬體，更導入「智慧健身專區」，結合科技數據回饋系統，協助民眾即時掌握運動成效，打造兼具專業、安全與科技感的全新運動場域。

體育局表示，三重國民運動中心全館整修以「專業化升級、融合科技運動」為核心方向，全面提升場館使用品質。羽球場全數鋪設比賽專用地墊，兼具優異止滑性能與良好踩踏回饋，強化運動安全與競技表現；綜合球場則完成楓木地板打磨作業，優化地板彈性與摩擦係數，讓市民在日常訓練中即可享有接近競賽等級的運動體驗。

游泳池也進行多項設施更新，完成烤箱與蒸氣室翻修，並新增氣泡床等設施，提升運動後放鬆與恢復效果；同時導入智慧防溺系統，透過科技輔助即時監測水域安全，為市民打造更安心、舒適的游泳環境。中心整合多媒體設備與APP服務，從場館管理到運動紀錄全面升級，讓科技成為市民運動生活中的得力助手。

此外，中心4樓新設「性別友善廁所」，克服既有建物排水系統、隔間結構與動線配置等限制，將原有淋浴空間轉化為兼顧隱私、尊重與舒適的公共空間，不僅提升整體使用效率，也展現新北市對多元性別與不同照顧需求族群的重視，落實友善公共場域的理念。

三重國民運動中心試營運期間為2月23日至3月8日，每天開放時間為上午8時至晚上8時，全館設施與團體課程皆可免費體驗，包含體適能中心、游泳館、球類場地、射箭場地等。

場地即日起開放線上預約，每人單日以1面場地1小時為限。試營運期間同步推出多項優惠活動，包含課程報名及月卡、季卡9折優惠，單筆消費滿600元即可獲得摸彩券乙張，最大獎可抽中價值上萬元的Switch 2。

三重運動中心射箭場升級全自動定位系統，完善照明提升安全。圖／新北市體育局提供
三重運動中心游泳池導入智慧防溺系統，即時監測泳客安全。圖／新北市體育局提供
三重運動中心新設性別友善廁所，打造多元公共空間。圖／新北市體育局提供
三重運動中心全館整修完成，專業化升級融合科技運動。圖／新北市體育局提供
