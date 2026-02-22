快訊

電競／奪聯盟戰棋世界冠軍 台灣好手WithoutYou：要設停損點

中央社／ 台北22日電
台灣電競好手WithoutYou（黃則翰）。 中央社
台灣電競好手WithoutYou去年在「聯盟戰棋」棋手皇冠盃稱王拿到世界冠軍，成為台灣第1人，他表示希望自己名字被世界看見，並期許新賽季持續在世界賽舞台發揮。

現年27歲的台灣電競好手WithoutYou（黃則翰），去年在被譽為聯盟戰棋世界大賽的棋手皇冠盃繳出亮眼表現，不僅如願登頂奪冠，更締造台灣第1人紀錄。他接受中央社採訪時指出，當時只想著要走下台拿獎盃，而且內心鬆了一口氣，因為再多打一把可能就將錯失冠軍機會，「那一把是我唯一的機會。」

WithoutYou笑說，自知反應力未達頂尖情況下，只能以靜態類型遊戲一圓電競選手夢想，而他在聯盟戰棋剛問世時就成為玩家，不過中間少了賽事目標，讓他稍微「退坑」一段時間，之後看到實況很多人都在玩，才重新回鍋。

基本上醒著時間都投入在聯盟戰棋上，WithoutYou透露，原本預設上季再沒有好成績，就可能要回歸正常生活，沒想到拿到世界冠軍頭銜，幫助自己延續職業選手夢想，「兼職沒辦法走得長遠，所以有個大比賽成績很重要，讓我比較能放鬆應對生活。」

WithoutYou也分享，努力是成為電競選手的「標配」，還得適時設一個停損點，畢竟生活依舊擺在那邊，如果沒有成功追到夢的話，就得認清事實回歸生活，「很高興一開始得到一些出國參加比賽的機會，家人也沒有反對，對我來說算是變相一種支持。」

自認比賽風格並非重拳KO類型，而是透過刺拳堆疊的穩定打法，WithoutYou表示，新賽季首要目標是繼續征戰國際舞台，並期望被更多國外選手認識，甚至研究自己的比賽模式，讓「不能沒有你」這個ID走進這些人的世界。

相關新聞

冬奧／生涯第11金入袋！挪威滑雪名將克萊博再奪金牌 改寫歷史紀錄

挪威越野滑雪名將克萊博今天在義大利米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運拿下第6面金牌，這不僅是他生涯第1...

三重運動中心升級再出發 智慧健身專區進駐 明起至3/8試營運全館免費

新北市體育局推動國民運動中心整體升級，三重國民運動中心重新整修後，將在2月23日至3月8日試營運，期間全館設施與課程全面...

冬奧／指示避開以色列雪車隊 義國營電視台為失言致歉

公共義大利廣播電視公司（RAI）在播報冬季奧運男子四人雪車賽事前，建議製作人員「避開」以色列隊的言論被意外播出，RAI今...

桌球／簡彤娟上演逆轉秀 闖進WTT新加坡大滿貫會內賽

WTT新加坡大滿貫賽今天進行資格賽事，我國女單好手簡彤娟在第3輪「輸2贏3」，以10比12、11比13、12比10、11...

冬奧／挪威摘下第17金 創單屆最多金牌紀錄

挪威選手戴爾-斯凱夫達爾在今天舉行的冬季奧運15公里集體出發越野滑雪射擊賽中，成為唯一命中全部20個靶的選手，也拿下金牌...

