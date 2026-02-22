電競／奪聯盟戰棋世界冠軍 台灣好手WithoutYou：要設停損點

台灣電競好手WithoutYou去年在「聯盟戰棋」棋手皇冠盃稱王拿到世界冠軍，成為台灣第1人，他表示希望自己名字被世界看見，並期許新賽季持續在世界賽舞台發揮。

現年27歲的台灣電競好手WithoutYou（黃則翰），去年在被譽為聯盟戰棋世界大賽的棋手皇冠盃繳出亮眼表現，不僅如願登頂奪冠，更締造台灣第1人紀錄。他接受中央社採訪時指出，當時只想著要走下台拿獎盃，而且內心鬆了一口氣，因為再多打一把可能就將錯失冠軍機會，「那一把是我唯一的機會。」

WithoutYou笑說，自知反應力未達頂尖情況下，只能以靜態類型遊戲一圓電競選手夢想，而他在聯盟戰棋剛問世時就成為玩家，不過中間少了賽事目標，讓他稍微「退坑」一段時間，之後看到實況很多人都在玩，才重新回鍋。

基本上醒著時間都投入在聯盟戰棋上，WithoutYou透露，原本預設上季再沒有好成績，就可能要回歸正常生活，沒想到拿到世界冠軍頭銜，幫助自己延續職業選手夢想，「兼職沒辦法走得長遠，所以有個大比賽成績很重要，讓我比較能放鬆應對生活。」

WithoutYou也分享，努力是成為電競選手的「標配」，還得適時設一個停損點，畢竟生活依舊擺在那邊，如果沒有成功追到夢的話，就得認清事實回歸生活，「很高興一開始得到一些出國參加比賽的機會，家人也沒有反對，對我來說算是變相一種支持。」

自認比賽風格並非重拳KO類型，而是透過刺拳堆疊的穩定打法，WithoutYou表示，新賽季首要目標是繼續征戰國際舞台，並期望被更多國外選手認識，甚至研究自己的比賽模式，讓「不能沒有你」這個ID走進這些人的世界。