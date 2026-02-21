冬奧／生涯第11金入袋！挪威滑雪名將克萊博再奪金牌 改寫歷史紀錄

挪威越野滑雪名將克萊博今天在義大利米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運拿下第6面金牌，這不僅是他生涯第11金，同時也刷新個別運動員於單屆冬奧奪得最多金牌的紀錄。

美聯社報導，現年29歲的克萊博（Johannes Hoesflot Klaebo）在男子50公里古典集體出發（Men's 50kmMass Start Classic）賽事項目勇奪金牌，打破高懸40多年的個別運動員單屆冬奧最多面金牌紀錄。

這項紀錄的過往保持者是美國競速滑冰傳奇海登（Eric Heiden），他曾於1980年寧靜湖（Lake Placid）冬奧斬獲5面金牌。

但海登當年所有金牌都是個人項目，而克萊博本屆冬奧的6面金牌中，有2面是來自團體項目，因此海登依然保持著單屆冬奧最多個人賽事項目金牌的紀錄。

克萊博迄今已參賽3屆冬奧，生涯金牌總數也來到11面，過去最高紀錄是8面，他是在2月15日打破這項紀錄。

克萊博當時超越的3位冬奧8金紀錄保持人都是挪威選手，分別是比約根（Marit Bjoergen）、狄里（Bjoern Daehlie）和比約恩達倫（Ole EinarBjoerndalen）。