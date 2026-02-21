快訊

「與美方保持緊密溝通」回應川普關稅判決 賴總統提2確保不打折扣

中了年後免開工！大樂透頭獎1億元一注獨得 開在這縣市

川普改課10%全球關稅 研究示警「1狀況」台灣恐淪輸家

聽新聞
0:00 / 0:00

冬奧／生涯第11金入袋！挪威滑雪名將克萊博再奪金牌 改寫歷史紀錄

中央社／ 特塞羅21日綜合外電報導
挪威越野滑雪名將克萊博。 新華社
挪威越野滑雪名將克萊博。 新華社

挪威越野滑雪名將克萊博今天在義大利米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運拿下第6面金牌，這不僅是他生涯第11金，同時也刷新個別運動員於單屆冬奧奪得最多金牌的紀錄。

美聯社報導，現年29歲的克萊博（Johannes Hoesflot Klaebo）在男子50公里古典集體出發（Men's 50kmMass Start Classic）賽事項目勇奪金牌，打破高懸40多年的個別運動員單屆冬奧最多面金牌紀錄。

這項紀錄的過往保持者是美國競速滑冰傳奇海登（Eric Heiden），他曾於1980年寧靜湖（Lake Placid）冬奧斬獲5面金牌。

但海登當年所有金牌都是個人項目，而克萊博本屆冬奧的6面金牌中，有2面是來自團體項目，因此海登依然保持著單屆冬奧最多個人賽事項目金牌的紀錄。

克萊博迄今已參賽3屆冬奧，生涯金牌總數也來到11面，過去最高紀錄是8面，他是在2月15日打破這項紀錄。

克萊博當時超越的3位冬奧8金紀錄保持人都是挪威選手，分別是比約根（Marit Bjoergen）、狄里（Bjoern Daehlie）和比約恩達倫（Ole EinarBjoerndalen）。

冬奧

延伸閱讀

冬奧／挪威摘下第17金 創單屆最多金牌紀錄

冬奧／中奪第4金 王心迪「金牌俠侶」夢成真 手套藏密碼

冬奧／王心迪、徐夢桃 成為中國第6對奧運金牌夫婦

冬奧／壓軸大戲 男子冰球加拿大與美國爭金

相關新聞

羽球／馬年升格人父 王齊麟拚亞運突破

台灣羽球好手近年國際賽成績亮眼，提升台灣能見度外也帶動羽球人口。馬年對三名選手來說，身分都將有重大改變，不論是成為人夫、...

冬奧／生涯第11金入袋！挪威滑雪名將克萊博再奪金牌 改寫歷史紀錄

挪威越野滑雪名將克萊博今天在義大利米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運拿下第6面金牌，這不僅是他生涯第1...

桌球／簡彤娟上演逆轉秀 闖進WTT新加坡大滿貫會內賽

WTT新加坡大滿貫賽今天進行資格賽事，我國女單好手簡彤娟在第3輪「輸2贏3」，以10比12、11比13、12比10、11...

冬奧／劉美賢分享奪金心路歷程 勉後進「別成下一個我」

美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）昨天在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運逆轉奪金，賽後...

冬奧／中奪第4金 王心迪「金牌俠侶」夢成真 手套藏密碼

米蘭冬奧自由式滑雪男子空中技巧決賽20日在利維尼奧賽區結束，中國選手王心迪憑藉最後一跳的穩定發揮，以132.60分奪得金...

冬奧／王心迪、徐夢桃 成為中國第6對奧運金牌夫婦

「王心迪是冠軍！王心迪是好樣的！夫妻雙雙是冠軍！」20日晚，在遼寧瀋陽的家中，岳父徐學君看到女婿王心迪斬獲米蘭冬奧自由式...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。