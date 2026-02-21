快訊

「與美方保持緊密溝通」回應川普關稅判決 賴總統提2確保不打折扣

中了年後免開工！大樂透頭獎1億元一注獨得 開在這縣市

川普改課10%全球關稅 研究示警「1狀況」台灣恐淪輸家

桌球／簡彤娟上演逆轉秀 闖進WTT新加坡大滿貫會內賽

中央社／ 台北21日電
女單好手簡彤娟。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
女單好手簡彤娟。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

WTT新加坡大滿貫賽今天進行資格賽事，我國女單好手簡彤娟在第3輪「輸2贏3」，以10比12、11比13、12比10、11比5、11比9逆轉擊敗瑞典的凱爾伯，順利搶下會內賽門票。

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽將從明天展開會內賽事，我國有男單林昀儒、馮翊新，女單鄭怡靜、李昱諄、葉伊恬，男雙郭冠宏與馮翊新，混雙林昀儒與鄭怡靜等直接從會內賽打起。

今天進行的女單資格賽最後一輪，現年24歲、世界排名第94的簡彤娟，和25歲、世界排名第92的凱爾伯（Christina Kallberg）生涯首度交手。

前2局簡彤娟都錯失機會，首局開賽就5比0領先最後沒能拿下，第2局中段一度取得9比6優勢，但還是被對手搶走勝利，陷入0比2的絕對劣勢。

不過簡彤娟沒被擊倒，第3局吹起反攻號角，雖然在10比7被對手追平，但她順利連得2分先收下第3局；第4局更在3比4落後時，靠著一波8比1收尾，將戰局扳成2比2平手。

決勝的第5局，簡彤娟雖一度以3比6落後，但她先追成平手後，雙方4度拉鋸，最終簡彤娟在9比9時，靠著出色的主動進攻連下2分，完成這場50分鐘的逆轉秀。

另外，在男單資格賽最後一輪，剛在2月初亞洲盃桌球賽獲得男單第4的我國19歲小將張佑安，面對俄羅斯的席多倫科（Vladimir Sidorenko），以1比3落敗無緣會內賽。

簡彤娟 鄭怡靜 林昀儒

延伸閱讀

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒、鄭怡靜領軍拚獎牌

桌球／鄭怡靜錯失3賽末點 無緣WTT馬斯喀特挑戰賽4強

桌球／林昀儒突身體不適 WTT杜哈球星挑戰賽男單退賽

桌球／林昀儒鄭怡靜遭逆轉 無緣WTT球星挑戰賽8強

相關新聞

羽球／馬年升格人父 王齊麟拚亞運突破

台灣羽球好手近年國際賽成績亮眼，提升台灣能見度外也帶動羽球人口。馬年對三名選手來說，身分都將有重大改變，不論是成為人夫、...

冬奧／生涯第11金入袋！挪威滑雪名將克萊博再奪金牌 改寫歷史紀錄

挪威越野滑雪名將克萊博今天在義大利米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運拿下第6面金牌，這不僅是他生涯第1...

桌球／簡彤娟上演逆轉秀 闖進WTT新加坡大滿貫會內賽

WTT新加坡大滿貫賽今天進行資格賽事，我國女單好手簡彤娟在第3輪「輸2贏3」，以10比12、11比13、12比10、11...

冬奧／劉美賢分享奪金心路歷程 勉後進「別成下一個我」

美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）昨天在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運逆轉奪金，賽後...

冬奧／中奪第4金 王心迪「金牌俠侶」夢成真 手套藏密碼

米蘭冬奧自由式滑雪男子空中技巧決賽20日在利維尼奧賽區結束，中國選手王心迪憑藉最後一跳的穩定發揮，以132.60分奪得金...

冬奧／王心迪、徐夢桃 成為中國第6對奧運金牌夫婦

「王心迪是冠軍！王心迪是好樣的！夫妻雙雙是冠軍！」20日晚，在遼寧瀋陽的家中，岳父徐學君看到女婿王心迪斬獲米蘭冬奧自由式...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。