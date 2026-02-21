桌球／簡彤娟上演逆轉秀 闖進WTT新加坡大滿貫會內賽

WTT新加坡大滿貫賽今天進行資格賽事，我國女單好手簡彤娟在第3輪「輸2贏3」，以10比12、11比13、12比10、11比5、11比9逆轉擊敗瑞典的凱爾伯，順利搶下會內賽門票。

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽將從明天展開會內賽事，我國有男單林昀儒、馮翊新，女單鄭怡靜、李昱諄、葉伊恬，男雙郭冠宏與馮翊新，混雙林昀儒與鄭怡靜等直接從會內賽打起。

今天進行的女單資格賽最後一輪，現年24歲、世界排名第94的簡彤娟，和25歲、世界排名第92的凱爾伯（Christina Kallberg）生涯首度交手。

前2局簡彤娟都錯失機會，首局開賽就5比0領先最後沒能拿下，第2局中段一度取得9比6優勢，但還是被對手搶走勝利，陷入0比2的絕對劣勢。

不過簡彤娟沒被擊倒，第3局吹起反攻號角，雖然在10比7被對手追平，但她順利連得2分先收下第3局；第4局更在3比4落後時，靠著一波8比1收尾，將戰局扳成2比2平手。

決勝的第5局，簡彤娟雖一度以3比6落後，但她先追成平手後，雙方4度拉鋸，最終簡彤娟在9比9時，靠著出色的主動進攻連下2分，完成這場50分鐘的逆轉秀。

另外，在男單資格賽最後一輪，剛在2月初亞洲盃桌球賽獲得男單第4的我國19歲小將張佑安，面對俄羅斯的席多倫科（Vladimir Sidorenko），以1比3落敗無緣會內賽。