冬奧／挪威摘下第17金 創單屆最多金牌紀錄

挪威選手戴爾-斯凱夫達爾在今天舉行的冬季奧運15公里集體出發越野滑雪射擊賽中，成為唯一命中全部20個靶的選手，也拿下金牌。這也是挪威在本屆冬奧獲得的第17面金牌，打破了單一國家在單屆冬奧奪金紀錄。

美聯社報導，挪威先前於2022年北京冬奧曾以16面金牌創下紀錄。

戴爾-斯凱夫達爾（Johannes Dale-Skjevdal）賽後表示：「這是我首度參加奧運，也首度20發全中，是一個非常完美的結尾。能在這一天做到，真的無法用言語形容，太不可思議了。」

他在完成第1次立姿射擊全部命中後取得領先，並在新整修的雪道和強風下，以39分17.1秒完成5圈賽程。隊友萊格雷德（Sturla Holm Laegreid）僅脫靶一次，以10.5秒之差摘銀，這是他在本屆奧運的第5面獎牌，包含3銀2銅。

今天剛滿29歲的萊格雷德認為，這是特別的一天。

他表示：「這場比賽非常辛苦，雪況很慢，靶場風勢強勁，整場都要拚戰到底。今天我完全是在戰鬥模式之下，感覺非常適合我。」另外，銅牌則由法國選手馬耶（Quentin Fillon Maillet）拿下。