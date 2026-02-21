快訊

獨／國造首款高階電子反制系統 玄風電戰測試成功首曝光

尋仇？北市醫美診所團拜傳槍響 負責人背景曝光曾遭「黑吃黑吞千萬」

陳妍希離婚1年回台過年 42歲超狂凍齡「素顏真面目現形」

冬奧／挪威摘下第17金 創單屆最多金牌紀錄

中央社／ 義大利安特斯瓦21日綜合外電報導

挪威選手戴爾-斯凱夫達爾在今天舉行的冬季奧運15公里集體出發越野滑雪射擊賽中，成為唯一命中全部20個靶的選手，也拿下金牌。這也是挪威在本屆冬奧獲得的第17面金牌，打破了單一國家在單屆冬奧奪金紀錄。

美聯社報導，挪威先前於2022年北京冬奧曾以16面金牌創下紀錄。

戴爾-斯凱夫達爾（Johannes Dale-Skjevdal）賽後表示：「這是我首度參加奧運，也首度20發全中，是一個非常完美的結尾。能在這一天做到，真的無法用言語形容，太不可思議了。」

他在完成第1次立姿射擊全部命中後取得領先，並在新整修的雪道和強風下，以39分17.1秒完成5圈賽程。隊友萊格雷德（Sturla Holm Laegreid）僅脫靶一次，以10.5秒之差摘銀，這是他在本屆奧運的第5面獎牌，包含3銀2銅。

今天剛滿29歲的萊格雷德認為，這是特別的一天。

他表示：「這場比賽非常辛苦，雪況很慢，靶場風勢強勁，整場都要拚戰到底。今天我完全是在戰鬥模式之下，感覺非常適合我。」另外，銅牌則由法國選手馬耶（Quentin Fillon Maillet）拿下。

冬奧

延伸閱讀

冬奧／王心迪、徐夢桃 成為中國第6對奧運金牌夫婦

冬奧／壓軸大戲 男子冰球加拿大與美國爭金

冬奧／閉幕式在即 台美混血余睿擔任掌旗官

冬奧／退休回歸迎顛峰 劉美賢退坂本花織花滑奪金

相關新聞

羽球／馬年升格人父 王齊麟拚亞運突破

台灣羽球好手近年國際賽成績亮眼，提升台灣能見度外也帶動羽球人口。馬年對三名選手來說，身分都將有重大改變，不論是成為人夫、...

冬奧／劉美賢分享奪金心路歷程 勉後進「別成下一個我」

美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）昨天在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運逆轉奪金，賽後...

冬奧／中奪第4金 王心迪「金牌俠侶」夢成真 手套藏密碼

米蘭冬奧自由式滑雪男子空中技巧決賽20日在利維尼奧賽區結束，中國選手王心迪憑藉最後一跳的穩定發揮，以132.60分奪得金...

冬奧／王心迪、徐夢桃 成為中國第6對奧運金牌夫婦

「王心迪是冠軍！王心迪是好樣的！夫妻雙雙是冠軍！」20日晚，在遼寧瀋陽的家中，岳父徐學君看到女婿王心迪斬獲米蘭冬奧自由式...

林義傑領軍台灣超馬團隊挑戰紐西蘭南湖多日賽 王仁甫、郭彥均瘦身備戰

誓言將台灣國旗留在終點 極地超馬好手林義傑，近日宣布將再度領軍台灣超馬團隊，遠征風光明媚卻挑戰性十足的紐西蘭，參與Southern Lakes Ultra Marathon多日超級馬拉松賽事。本次挑

冬奧／同為美國成長世界級運動員 劉美賢谷愛凌評價兩極

同樣生於美國，同樣站上體壇巔峰，劉美賢奪金占盡頭條，父親參與天安門民主運動後流亡美國成為話題。替中國批戰袍的谷愛凌則成為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。