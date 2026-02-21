林義傑領軍台灣超馬團隊挑戰紐西蘭南湖多日賽 王仁甫、郭彥均瘦身備戰

林義傑(右三)領軍的台灣團隊在第一個起跑點Wanaka lake營地。 林義傑提供

誓言將台灣國旗留在終點

極地超馬好手林義傑，近日宣布將再度領軍台灣超馬團隊，遠征風光明媚卻挑戰性十足的紐西蘭，參與Southern Lakes Ultra Marathon多日超級馬拉松賽事。本次挑戰除了有七位台灣好手共襄盛舉外，更吸引了知名藝人王仁甫與郭彥均的加入，兩人為此賽事積極備戰，雙雙甩肉十公斤，展現超凡毅力，期盼能安全無痛地完成這場艱鉅的挑戰。

Southern Lakes Ultra Marathon是一項極具挑戰性的多日超馬賽事，參賽者需穿越紐西蘭南島壯麗的湖光山色。根據賽事官方網站資訊，這是一場「自給自足」（Self Supported）的比賽，所有選手無論選擇何種類別（支援型或非支援型），都必須依靠自己的腳力完成賽程，並自備食物、強制裝備及醫療用品，熟悉其使用方法以應對為期一週的賽事。這意味著選手不僅要面對長距離的體能考驗，更要具備獨立應變和自我管理的能力，賽事的難度可見一斑。

林義傑表示，此次台灣共有七名選手，經由他的鼓勵下自行上網報名參賽。對於這支特別的團隊，林義傑感性地說：「我最大的責任跟以前都是一樣，平安將大家待到終點，一起出發，一起到達，把國旗留在紐西蘭。」這不僅展現了他身為領隊的使命感，更希望能將台灣的韌性與榮譽透過選手們的努力，深植於紐西蘭的土地上。

藝人王仁甫與郭彥均的加入，為這次的極地挑戰增添了話題與注目度。兩位藝人皆為這次賽事付出了巨大的努力，透過嚴格的訓練和飲食控制，成功減重十公斤。他們不僅挑戰自我極限，更希望藉此機會推廣健康運動的精神，並激勵更多人勇於走出舒適圈，挑戰不可能。面對即將到來的考驗，他們抱持著謹慎卻興奮的心情，期待在紐西蘭南湖的美景中，寫下屬於自己的超馬傳奇。

本屆Southern Lakes Ultra Marathon將是一場考驗體力、耐力與意志力的極致挑戰，台灣團隊在林義傑的帶領下，將展現團結一心、永不放棄的精神，為台灣爭光。

這次台灣團隊特別感謝有贊助商支持，包括INDIBA、HIBERG、開廣集團、弘光科技大學、卡司玩具、Amazfit、UPsoprt、OUTDOORMAN、SUPERACE、御膳坊月子餐、戴爾美語好幫手、NNORMAL、720armour。