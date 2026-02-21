桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒、鄭怡靜領軍拚獎牌

快訊

中央社／ 台北21日電
林昀儒。 新華社
WTT新加坡大滿貫賽會內賽將於明天登場，順利復出的台灣「桌球一哥」林昀儒、剛滿34歲生日的「桌球一姊」鄭怡靜，不僅都參加單打賽事，2人也將攜手在混雙力拚獎牌。

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽，台灣共有男單林昀儒、馮翊新，女單鄭怡靜、李昱諄、葉伊恬，男雙郭冠宏/馮翊新，混雙林昀儒/鄭怡靜等人，直接從會內賽打起。

大滿貫（WTT Smashs）是WTT除總決賽外等級最高的賽事，一年僅舉辦4場比賽，男、女單共有64籤，雙打項目則各為32籤；新加坡大滿貫賽奪冠球員，可獲得2000分世界排名積分及10萬美元獎金。

2月15日剛滿34歲的鄭怡靜，生日當天球迷包下台灣街頭路口電視牆，播放祝福短片，讓她感動地表示：「今年生日幸福值爆表，真的被感動到不行。」

鄭怡靜在結束WTT印度清奈球星挑戰賽後，返台休息3天，感受農曆年節氣氛，隨即再出國備戰新加坡大滿貫賽。她表示：「每一場比賽，除了結果之外，更重要的是必須成為更好的自己。」

根據賽事籤表，世界排名回升到第19名的鄭怡靜，女單賽事64強首戰自家人李昱諄，2人過去曾是搭檔女雙的組合，不過近年來已經拆夥，且各自多以女單賽事為主。

至於世界排名第8的林昀儒，2026年首戰就拿下WTT杜哈冠軍賽金盃，但隨後在杜哈球星挑戰賽因身體狀況退賽，加上並未參加亞洲盃，讓他已經超過1個月沒有正式比賽。

林昀儒男單首戰法國新秀巴德（Lilian Bardet），馮翊新首輪將對上同樣來自法國的「眼鏡哥」李布隆（Alexis Lebrun）。

