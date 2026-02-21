冬奧／壓軸大戲 男子冰球加拿大與美國爭金
加拿大與美國這兩支北美冰球勁旅，今天在米蘭冬奧四強賽中分別擊敗芬蘭和斯洛伐克，將在決賽中上演男子冰球的巔峰對決。
法新社報導，加拿大男子冰球代表隊的目標是挑戰隊史第10面奧運金牌，也是自2014年索契（Sochi）冬奧以來的首金。他們今天以3比2險勝衛冕的芬蘭，晉級星期天舉行的決賽。
加拿大的對手將是美國，美國在四強戰中以6比2輕鬆擊敗斯洛伐克，晉級金牌戰。
加拿大的馬金農（Nathan MacKinnon）在比賽還剩36秒時攻進致勝分，幫助全隊從落後2分的劣勢中逆轉取勝。賴恩哈特（Sam Reinhart）和西奧多（SheaTheodore）雙雙為加拿大建功。
馬金農談到與美國隊的決賽時說，「這意義非凡」。「這是奧運金牌。我們非常幸運能來到這裡，這是一個絕佳機會。我們必須做好準備。」
明天的金牌戰將是米蘭冬奧閉幕前的數場焦點賽事之一，兩隊都有許多北美職業冰球聯盟（NHL）精英球員，這是他們自2014年以來首度參加奧運。
美國男子冰球隊希望能夠效仿女子隊的勝利之路，美國女子冰球隊昨天是以2比1力克加拿大，自2018年以來首次奪得奧運金牌。
