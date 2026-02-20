冬奧／閉幕式在即 台美混血余睿擔任掌旗官

米蘭冬季奧運步入尾聲，台灣代表團今天宣布，由台美混血的越野滑雪好手余睿擔任閉幕典禮掌旗官，領軍2名雪車好手林欣蓉、林頌恩及花式滑冰新星李宇翔。

在義大利米蘭、科爾蒂納聯合舉行的冬季奧運，將於台灣時間23日凌晨展開閉幕典禮，台灣代表團今天宣布，由台美混血的越野滑雪好手余睿擔任掌旗官，其餘進場名單包含總領隊林廷芳、雪車好手林欣蓉及林頌恩，還有年僅19歲的花式滑冰新星李宇翔。

現年26歲的越野滑雪好手余睿，父親為美國人、母親為台灣人，以混血身分受到外界關注，她在這次冬奧代表台灣征戰4個項目，其中在女子競速傳統式資格賽名列亞洲第1，不僅是台灣代表團率先登場的選手，而且閉幕典禮當天還將挑戰女子50公里集體出發賽（傳統式），堪稱「有始有終」。

余睿童年因家人工作關係，經常往返德國與美國之間，並於13歲時定居瑞士，原本越野滑雪只是她與家人在雪地共度時光方式，直到高中時期在朋友鼓勵下，余睿加入學校滑雪隊，正式展開競技越野滑雪旅程。

如今代表台灣征戰國際賽，余睿表示非常榮幸，就算沒有在台灣長大，但依舊與這片土地有很深的連結，並喊話：「台灣是我愛的國家。」目前余睿在挪威科技大學研讀神經科學，一邊訓練、一邊完成碩士論文，中華奧會在選手介紹形容她是「科學家靈魂與超強自律的結合」。