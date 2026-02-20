快訊

疑燒金紙釀禍…台南民宅竄火舌 飼主崩潰抱癱軟愛犬「嘴對嘴吹氣」

冬奧／閉幕式在即 台美混血余睿擔任掌旗官

中央社／ 台北20日電
米蘭冬季奧運步入尾聲，台灣代表團宣布，由台美混血的越野滑雪好手余睿擔任閉幕典禮掌旗官。（中華奧會提供）中央社
米蘭冬季奧運步入尾聲，台灣代表團宣布，由台美混血的越野滑雪好手余睿擔任閉幕典禮掌旗官。（中華奧會提供）中央社

米蘭冬季奧運步入尾聲，台灣代表團今天宣布，由台美混血的越野滑雪好手余睿擔任閉幕典禮掌旗官，領軍2名雪車好手林欣蓉、林頌恩及花式滑冰新星李宇翔。

在義大利米蘭、科爾蒂納聯合舉行的冬季奧運，將於台灣時間23日凌晨展開閉幕典禮，台灣代表團今天宣布，由台美混血的越野滑雪好手余睿擔任掌旗官，其餘進場名單包含總領隊林廷芳、雪車好手林欣蓉及林頌恩，還有年僅19歲的花式滑冰新星李宇翔。

現年26歲的越野滑雪好手余睿，父親為美國人、母親為台灣人，以混血身分受到外界關注，她在這次冬奧代表台灣征戰4個項目，其中在女子競速傳統式資格賽名列亞洲第1，不僅是台灣代表團率先登場的選手，而且閉幕典禮當天還將挑戰女子50公里集體出發賽（傳統式），堪稱「有始有終」。

余睿童年因家人工作關係，經常往返德國與美國之間，並於13歲時定居瑞士，原本越野滑雪只是她與家人在雪地共度時光方式，直到高中時期在朋友鼓勵下，余睿加入學校滑雪隊，正式展開競技越野滑雪旅程。

如今代表台灣征戰國際賽，余睿表示非常榮幸，就算沒有在台灣長大，但依舊與這片土地有很深的連結，並喊話：「台灣是我愛的國家。」目前余睿在挪威科技大學研讀神經科學，一邊訓練、一邊完成碩士論文，中華奧會在選手介紹形容她是「科學家靈魂與超強自律的結合」。

花式滑冰 冬奧 米蘭

延伸閱讀

冬奧／自由式滑雪女子半管 谷愛凌晉級決賽

冬奧／退休回歸迎顛峰 劉美賢退坂本花織花滑奪金

冬奧／劉美賢逆轉奪金 終結美20年奧運女單花滑獎牌荒

冬奧╱挪威包攬北歐兩項3金牌 奧夫特布羅成「3冠王」

相關新聞

冬奧／閉幕式在即 台美混血余睿擔任掌旗官

米蘭冬季奧運步入尾聲，台灣代表團今天宣布，由台美混血的越野滑雪好手余睿擔任閉幕典禮掌旗官，領軍2名雪車好手林欣蓉、林頌恩...

冬奧／劉美賢感受眾人能量奪金 父親曾參與六四天安門後流亡

美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）今天在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運以充滿能量的表...

冬奧／自由式滑雪女子半管 谷愛凌晉級決賽

米蘭冬奧自由式滑雪女子半管資格賽今天因前奧運冠軍夏沛（Cassie Sharpe）的驚悚慘摔而蒙上陰影，中國衛冕冠軍谷愛...

冬奧／退休回歸迎顛峰 劉美賢退坂本花織花滑奪金

曾在年僅16歲時宣布退役，美國華裔花式滑冰女將劉美賢兩年後復出，去年接連在世錦賽和大獎賽總決賽登頂，米蘭冬奧再搜集到一塊...

冬奧／女子冰球 美國延長賽逆轉擊敗加拿大奪冠

美國今天在米蘭-科爾蒂納冬奧（Milano Cortina Olympics）女子冰球賽中上演逆轉好戲，在延長賽驚險以2...

冬奧╱挪威包攬北歐兩項3金牌 奧夫特布羅成「3冠王」

19日，米蘭-科爾蒂納冬奧會北歐兩項最後一項賽事——團體短距離（團體大跳台+2x7.5公里越野滑雪接力）完賽，老牌勁旅挪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。