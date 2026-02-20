冬奧／自由式滑雪女子半管 谷愛凌晉級決賽

快訊

中央社／ 利維尼奧19日綜合外電報導
谷愛凌。 美聯社
米蘭冬奧自由式滑雪女子半管資格賽今天因前奧運冠軍夏沛（Cassie Sharpe）的驚悚慘摔而蒙上陰影，中國衛冕冠軍谷愛凌則頂住壓力，順利晉級決賽。

法新社報導，已在義大利摘下兩面銀牌的谷愛凌，儘管在第1趟滑行中摔倒，但仍在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）維持個人奪金實力。

在利維尼奧雪上公園（Livigno Snow Park）的燈光下，她在兩趟滑行中的第2趟面臨巨大壓力，但最終仍獲得86.50分，以資格賽第5名的成績在12名參賽者中脫穎而出，進入21日的決賽。

谷愛凌說：「我目前的推測是，我需要達到一定的壓力門檻才能發揮出色，資格賽的第1趟滑行幾乎還不夠…我真的不知道是怎麼回事。」

她說：「我真的不想再這樣下去了。這不是個好習慣。我希望能搞清楚原因。」

「感謝上帝這是我最後一個項目了。我累壞了，我只想回家睡覺。」

英國選手艾特金（Zoe Atkin）以91.50分位居資格賽榜首，領先中國選手李方慧的90.00分。加拿大的夏沛（Cassie Sharpe）儘管在第2趟滑行中摔倒，仍以88.25分名列第3。

22歲的谷愛凌來到義大利參加本屆奧運，目標是在她的3個項目中橫掃金牌，她在2022年北京冬奧曾贏得2金1銀。

但她在利維尼奧的斜坡滑雪和女子空中特技比賽中都與金牌失之交臂。

