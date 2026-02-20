冬奧／退休回歸迎顛峰 劉美賢退坂本花織花滑奪金

曾在年僅16歲時宣布退役，美國華裔花式滑冰女將劉美賢兩年後復出，去年接連在世錦賽和大獎賽總決賽登頂，米蘭冬奧再搜集到一塊大賽金牌，她憑藉長曲的本季新高成績，以總分226.79分險勝日本名將坂本花織的224.90分，為美國帶回24年來第一面冬奧花滑金牌。

劉美賢短曲暫居第三，今天凌晨登場的長曲以近乎完美的表現獲得全場觀眾的起立歡呼，獲得的成績也讓她突破日本雙姝坂本花織和中井亞美，成為2002年休斯（Sarah Hughes）後第一位奧運花滑奪金的美國女將。

從上屆北京冬奧第六名到米蘭的金牌，現年20歲的劉美賢說：「我認為對我來說，我的故事比任何事情都重要。」5歲接觸滑冰、13歲成為全美花滑錦標賽最年輕冠軍，曾因「不快樂」離開冰上世界的劉美賢表示心懷珍惜，「這段旅程令人難以置信，我的生活也是，我沒什麼能抱怨。」

退役後的兩年期間，劉美賢做了很多想做的事情，例如攀登珠穆朗瑪峰，也到UCLA讀心理學，回歸後的她更開心和自信，「我的人生就是這樣，所有的事情把我帶領到了這裡。」

單人奪金前，劉美賢和美國隊隊友格倫（Amber Glenn）幫助美國拿下團體賽金牌，個人賽獲得第五名的格倫認為，劉美賢戰勝心理健康回歸的故事，代表通向成功的道路永遠無法預知，「我真心希望這可以讓花冰界明白，給自己一些時間是OK的。」

米蘭冬奧也是日本名將坂本花織的「最後一舞」，以不到2分差屈居銀牌的她坦言非常失望，「真的很後悔。」