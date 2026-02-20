冬奧／劉美賢逆轉奪金 終結美20年奧運女單花滑獎牌荒

美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）在米蘭冬季奧運短曲排名第3，今天完成長曲大逆轉奪金，終結美國花滑女單奧運獎牌荒。

綜合法新社和路透社報導，現年20歲的劉美賢在長曲拿下個人最佳分數，總分226.79也是生涯新高。這是她協助美國隊奪得團體賽金牌後在米蘭拿下的第2面金牌。

日本名將坂本花織以總分224.90飲恨鍍銀；17歲小將中井亞美219.16分摘銅。劉美賢擁抱激動的中井亞美一幕令網友動容。

劉美賢成為繼同胞莎拉‧休絲（Sarah Hughes）2002年鹽湖城冬奧奪金後，首位為美國再贏得這項比賽的女將，也是美國歷來在這個項目的第8位金牌得主。

此外，自2006年杜林冬奧以來沒有任何美國花滑女單選手獲得獎牌，劉美賢成功終結20年獎牌荒。

1956年冬奧首位奪金的美國女將歐布萊特（Tenley Albright）也到場觀賽。

劉美賢2022年在16歲時一度暫別賽場，兩年後重返競技舞台，去年勇奪世界花滑錦標賽女子組冠軍，粉碎坂本花織4連霸希望。