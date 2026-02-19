烏克蘭抵制冬季帕運 抗議允俄選手舉國旗參賽

快訊

中央社／ 基輔18日綜合外電報導
烏克蘭官方今天表示，因國際帕拉林匹克委員會（IPC）允許俄羅斯運動員舉國旗入場參賽，烏克蘭將杯葛冬季帕運，不出席相關活動。

法新社報導，烏克蘭並呼籲其他國家共同抵制3月6日在維洛納（Verona）舉行的開幕典禮。俄烏戰爭進入第4年，烏克蘭與國際體壇僵持情況持續升高。

國際帕委會17日證實，將允許6名俄羅斯及4名白俄羅斯運動員，舉本國國旗參加米蘭—科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季帕運，不再以中立身分出賽。

自莫斯科（Moscow）全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯大致遭到國際體壇禁賽。如今國際帕委會這項決定，在烏克蘭引起憤怒。

烏克蘭體育部長畢德尼（Matviy Bidny）形容這項決定「令人髮指」，並指控俄羅斯與白俄羅斯將「體育變成戰爭、謊言與蔑視的工具」。

畢德尼在社群媒體上表示：「烏克蘭公務員將不會出席帕拉林匹克運動會，也不會參加開幕典禮。」

他又說：「我們也不會參加其他任何帕運官方活動。」

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）表示，他已指示駐外大使敦促其他國家一同抵制冬季帕運開幕典禮。

西比哈於社群媒體指出：「當俄羅斯對烏克蘭的戰爭仍持續時，還允許侵略國的國旗在帕運升起，這在道德與政治上都是錯誤的。」

歐盟體育專員米卡雷夫（Glenn Micallef）也表示，不會出席開幕典禮。

東道主義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）也加入批評，呼籲國際帕委會重新考慮這項決定。

