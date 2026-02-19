冬奧／走過低谷再攀高峰 美名將席弗琳睽違8年摘金

快訊

中央社／ 科爾蒂納戴比索18日綜合外電報導
席弗琳。 美聯社
美國滑雪名將席弗琳今天在2026米蘭－科爾蒂納冬季奧運高山滑雪女子曲道賽奪冠，捧回生涯第3面奧運金牌之外，也打破了長達8年的奧運獎牌荒。

法新社報導，席弗琳（Mikaela Shiffrin）2018年在平昌冬奧摘下一金一銀後，時隔8年再獲奧運獎牌。

在高山滑雪女子曲道賽事奪冠後，現場觀眾為席弗琳兩趟近乎完美的表現大聲歡呼，她激動不已地跪倒在雪地上，思緒飄向已故的父親，母親連忙上前擁抱愛女。

席弗琳的父親6年多前在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期驟然離世，對她打擊甚深。父親過世後，席弗琳有超過300天未曾接觸滑雪。

她對記者說：「今天，我幾度想像自己完成滑行、衝過終點線的畫面，感覺自己能透過這種方式，與那些無法到場的人們產生連結。」

「這是我夢想中的一刻，但我也很害怕這一刻。當你失去摯愛後，人生中的每件事都像全新的體驗，宛如重生一般。」

「我不想失去父親，但今天或許是我第一次真正接受這個現實，與其想著沒有他的陪伴，不如在這一刻與他靜靜相伴。」

席弗琳是史上第2位兩度奪得奧運女子曲道金牌的選手，另一位則是瑞士名將施奈德（VreniSchneider），她曾在1994與1998年冬奧摘金。

席弗琳以領先對手瑞斯特（Camille Rast）1.50秒的絕對優勢奪下金牌，一掃4年前在北京冬奧表現失常的陰霾。

她說：「我甚至無法形容衝過終點線的感覺。在看到成績前，我就知道自己滑得很好，看到成績之後，我在心裡吶喊我的天啊。」

席弗琳說：「有人興奮，也有人失落。每個人都在經歷不同的感受。我之所以珍惜這一切，是因為我也曾是失落的一方。」

