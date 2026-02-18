冬奧／高山滑雪曲道李玟儀連兩屆完賽 美滑雪女王奪生涯第3金
我國滑雪好手李玟儀，今天在冬奧高山滑雪女子曲道賽事，以兩趟合計2分13秒13的第52名成績，寫下連續兩屆賽事都完賽的紀錄，至於金牌則由美國「滑雪女王」席弗琳（Mikaela Shiffrin）以1分39秒10拿下，也是她生涯的第3面冬奧金牌。
上屆北京冬奧成為我國史上第一位取得女子高山滑雪參賽資格選手的李玟儀，在兩趟賽事中以合計2分46秒04的成績，排名第50名結束生涯首次冬奧挑戰，為我國女子高山滑雪寫下新里程碑。
而今年再度站上冬奧舞台，李玟儀也再一次完賽留下成績，在首趟賽事中她以1分05秒47秒，成為首趟64位完賽選手的一人，並獲得在第二趟出賽的機會，第二趟賽事李玟儀也在比賽最後段才登場，最終她再以1分07秒66完賽，兩趟合計2分13秒13拿下第52名。
