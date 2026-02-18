杜拜女網／謝淑薇組合退賽未能上演詹謝對決 詹皓晴晉女雙8強

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國女將詹皓晴和丹麥搭檔陶森（Clara Tauson）。圖／劉雪貞提供
杜拜女網賽雙打16強賽今天原將上演謝淑薇詹皓晴的「詹謝對決」，不過在謝淑薇與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）退賽的情況下，詹皓晴／陶森（Clara Tauson）也臨時更換對手，最終也以6：3、6：3輕鬆搶下8強門票。

謝淑薇／奧斯塔朋科日前剛在卡達公開賽拿下女雙亞軍，本周原定將轉戰杜拜女網賽，並在16強遭遇通過頭關考驗的詹皓晴／陶森，不過謝淑薇組合在最終退賽，改由俄羅斯組合奧夫恰連科（Ekaterina Ovcharenko）／亞辛娜（Ekaterina Yashina）取代出賽。

在今天的對決中，兩組人馬也在首盤前段就上演破發大戰，前6局就五度破發，最終在首盤3度破發的詹皓晴／陶森，就以6：3先下一城，第二盤雙方更是在9局賽事中8度打破對手發球局，其中詹皓晴／陶森更是5度破發得手，再以6：3關門，搶下8強門票。

